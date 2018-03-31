居家綠化小尖兵 你的天然空氣清淨機

2018-03-31 13:55 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 仝澤蓉 ／台北報導



室內植物宜放置在陽光充足的近窗位置。 永慶居家服務中心/提供 分享 facebook

隨著4月天的到來，也宣告台灣進入春暖花開季節，想要把春意盎然帶進家中，只要將花花草草搬進日常生活中，就能讓家裡充滿綠意，為生活空間營造蓬勃生氣。

永慶居家服務中心經理何政熹建議表示，室內植栽不但是天然的空氣清淨機，還能美化居家空間，讓人心曠神怡、心情愉悅。如果家裡有小朋友，家長們也可以和孩子一起嘗試養植物，帶領孩子探索植物界的奧妙，培養孩子的責任感，一舉三得。

植栽可美化環境還能淨化空氣。 永慶居家服務中心/提供 分享 facebook

每個人的居家環境如日照、通風、室內格局等條件並不相同，想要兼顧綠意與淨化空氣的效果，就要慎選栽種的植物，配合栽種者的生活作息與居家環境，還有栽種者的個性，才能打造一個春意盎然的居家環境。

植物需適合環境與住者

但面對琳瑯滿目的各式植物，哪些才適合養在室內，並且有益於家人的身心健康呢？HOLA建議，春夏居家布置可融合日光與綠意，營造為生活減壓的氛圍，例如DIY打造時尚花藝，讓家裡看起來更溫馨，近年來流行療癒系多肉植物，也非常適合擔任居家綠美化的小尖兵。若想要讓綠美化的擺飾更摩登，則可利用透明玻璃花器來盛裝綠色植物，清透冰涼的效果，讓居家氛圍看起來更清新怡人 。

療癒系多肉植物最適合拿來做居家綠美化。 HOLA/提供 分享 facebook

選擇半日照或耐陰植物

何政熹表示，居家綠美化可掌握四個重點，一、選擇半日照或是耐陰的植物。二、依照植物的特性給予適當水分。三、不定期讓植物曬曬太陽。四、挑選適合居家環境與居住者體質的綠化植物。

何政熹表示，不同植物需要陽光的程度不同，了解家中室內空間的日照時數，才能安排最適當的植物栽種，一般的居家環境，建議選擇半日照或耐陰植物，例如大家很熟悉的黃金葛、琴葉榕或大多數的蘭花類植栽，這類型的植物，可放置在陽光充足的近窗位置，每天只須大約四小時日照就可生長良好。若是想要繽紛色彩，有室內花后之稱的美麗非洲菫，或是色彩變化很繽紛的秋海棠，也是很好的選擇。

居家綠美化需注意日照通風和格局。 永慶居家服務中心/提供 分享 facebook

耐陰植物也需要日照

不同植物的生長習性不同，對於水分的需求也不一樣，何政熹建議，在澆水前一定要先了解植物是喜水、還是耐旱 ，不能盲目的澆水，以免澆水過多導致植物枝葉細弱、爛根或者死亡，抑或是盆栽積水，反而會孳生蚊蟲。

很少有植物是完全不需要光線的，耐陰植物雖不需太多陽光，但也需有適度的光線進行光合作用，才能長得有活力，不會有葉子泛黃、發育不良等狀況，何政熹建議，假日可將植物移至可日照的窗邊或陽台，維持植物的生命力及觀賞壽命。

挑選室內植物種類時，除了注意光線外，擺放位置的通風度之外，也要特別留意家人有過敏體質與過敏病史者，因泥土中的黴菌、植物孢子，是大自然中可能誘發氣喘的過敏原，若家人有花粉症，家中就不適合種植花類植物。