計程車司機回撥113 救了母子兩條命

2018-03-31 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



承辦23年保護專線的台灣世界展望會，其中最讓社工員印象深刻的就是一名計程車司機回撥113，在社工及司機的勸導之下，救了打算攜子自殺的母親及孩子，展望會副會長郭秀齡說，要達到保護的影響力不只要靠當事人自行求助，也要靠民眾的敏感度才能達到效果。

深夜時刻，113保護專線接到一通電話，話頭的那端是位情緒激動的母親，一旁還有孩子的聲音，警覺的社工員不斷安撫母親，但話頭那端的母親尋死意願十分強烈，沒一會兒電話就掛斷，導致社工只能乾著急。

但沒過多久，保護專線的社工又接到電話，原來是載著該對母子的計程車司機發現情況有異，聽到坐在後座的母親情緒激動的撥打電話、掛掉電話後，發現她是撥給113保護專線，因此隨即回撥，尋求社工員的協助。

透過計程車司機與社工員的開導之下，母親漸漸平靜下來，而司機也在社工的建議之下把該對母子送到鄰近的警察局，讓原本可能是兩條人命的攜子自殺案平安落幕。社工員回憶，過程中大家都十分緊張，所幸計程車司機沒有把這件事當成家務事，而是機警地尋求113的協助。

郭秀齡表示，展望會承辦20多年來的保護專線，也發現保護專線不只有當事人自行求助，有的時候更需要旁人的協助才能保護孩童，她呼籲，無論在哪裡只能發現有異狀，隨時可以通報113保護專線。