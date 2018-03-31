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衛福部、展望會達成協議 113不斷線

2018-03-31 10:01聯合報 記者林良齊╱即時報導

由台灣世界展望會從1995年承辦至今的保護專線，去年卻傳出承辦逾20年的展望會認為合約內容中為體現對社工的支持因而未投標承辦，外界憂心113保護專線恐怕斷線，而近日衛福部與展望會積極協商也在近日達成協議，展望會也參與衛福部在3月初辦理的保護專線招標，昨天收到衛福部的通知也將在4月繼續承辦保護專線。

由展望會承辦20多年的保護專線從1995年的兒童保護專線在2001年後變成為人熟知的「113婦幼保護專線」，至今已有392萬人次撥打過，近3年平均每年接線量為近13萬通，且平均每10通兒少保護諮詢電話中，就有1通是18歲以下的兒童及青少年來電。

世界展望會副會長郭秀齡說，23年前會承辦兒童保護專線正是因為「展望會專注在兒童事務」在省政府的媒合之下承辦，後來改為113後提供包括兒童保護、家庭暴力及性侵害防治等業務，但近年也發現不只有述的情況會撥打113保護專線，甚至連身心障礙、老人等也會撥打，也由於通報意識提高，近年來113的通報量的確逐年上升。

而負責接聽電話的由不到65名社工員排班，提供24小時、全年無休的電話，世界展望會副會長郭秀齡表示，由於一通不都能漏接，人員壓力大、流動率也高。而之前衛福部僅提供人員的薪資，而津貼都由展望會自籌，透過此次協商也爭取到部分補助，但仍有部份還是由展望會自籌。

「衛福部及縣市政府應提供更多的支持」，郭秀齡建議，津貼只是最基本的，目前113不只是兒少、婦女求助的對象，衛福部應妥善規劃分流，如可以把老人或身心障礙的部分分流給更專業的單位，降低每個社工的負擔的量，也應加強包括橫向聯繫等管道。展望會將會持續推動職前訓練等方式讓社工可以對不同的事件不同的因應方式。

展望會也邀請民眾一起成為保護國內兒少的「兒童守護天使」，支持台灣世界展望會兒少保護倡導方案、113保護專線、家庭寄養、家庭處遇等兒保服務工作，詳情可洽愛心專線：02-2175-1995或網站 （　http://www.worldvision.org.tw ）。

台灣世界展望會與衛福部達成協議，將繼續承辦保護專線。圖／展望會提供
台灣世界展望會與衛福部達成協議，將繼續承辦保護專線。圖／展望會提供
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衛福部社工寄養

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