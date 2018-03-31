衛福部年增300萬 成功留住世展會承接113專線

2018-03-31 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



世界展望會長期承接113保護專線，但日前傳出營運困難，今年恐不繼續承接。為此，衛福部每年增加300萬元經費用補足雇主負擔的勞健保費用、夜間工作加給，並調升薪資，另也同意更彈性運用人力，成功留住世展會。雙方已議約，113將不斷線，24小時提供民眾免付費服務。

衛福部保護司代理司長林維言表示，113是一支24小時全年無休的保護專線，提供民眾有關家庭暴力、性侵害、性騷擾、老人虐待、兒少保護等案件的通報及諮詢窗口，白天尖峰時段約有8至11位專業工作者接線，夜間離峰時段約4至6位，平均每年服務超過15萬通電話。

林維言說，衛福部委託承辦的經費，每年約為3000萬元，但有嫌不足，日前世展會反映員工工作身心壓力大、招募困難，雇主負擔的勞健保費用、夜間工作加給等得另外自籌，由於近年募款較不易，使營運變得吃緊。