莒光號松山南港段故障 乘客困隧道30分鐘臉書求援

2018-03-31 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 王彩鸝 ╱即時報導



台鐵一班莒光號列車故障停在隧道內，造成火車嚴重誤點。 圖／讀者提供 分享 facebook 今早台鐵發生故障，有乘客被困在隧道中超過30分鐘，在臉書發文求援，不知道發生什麼事故。

台鐵表示，82次莒光號上午8時16分在松山、南港間發生機車(E238)故障，請求救援，車上有 400名乘客，已協助部分旅客換乘274次列車，救援機車82B次，已於8時55分由七堵開出，台鐵表示正加強播音以服務旅客。

台鐵表示，遭困的400名旅客已全部運送完畢，依列車到目的地時間延誤超過45分，全額退費。

有乘客被困在隧道發臉書求援。圖／擷自臉書 分享 facebook

台鐵一班莒光號列車故障停在隧道內，造成火車嚴重誤點。 圖／讀者提供 分享 facebook

汐科車站裡要拿誤點證明的乘客擠爆站內狹小空間。 圖／讀者提供 分享 facebook