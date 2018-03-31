迎接清明連假 通路祭出零食、咖啡買1送1

2018-03-31 09:48 聯合報 記者 聯合報 記者 王韶憶 ╱即時報導



迎接即將到來的5天連續假期，通路業者網羅清明掃墓必備用品、零食糖餅及咖啡飲品並祭出各式優惠，與消費者一同歡度連假。

全家觀察，每逢連假出遊，方便攜帶的鮮食就會成為銷售明星，相關產品業績平均成長1至2成，今年特別推出新品馬鈴薯沙拉三明治、龍蝦風味沙拉三明治。4月4日至4月8日，凡出示全家會員身分即可享指定咖啡買1送1。同時，全家酷繽沙也推出牛奶糖新口味，使用紐西蘭無鹽奶油與德國牛奶焦糖調配，並添加摩卡糖粒，可選擇牛奶口味或咖啡口味，原價60元，4月10日前嘗鮮價49元。

萊爾富表示，根據內部銷售數據顯示，糖果、巧克力、餅乾類商品在去年4月連假中交出漂亮的銷售成績單，單日平均銷售量較平日成長2成。4月1日起至4月24日推出「春日唱遊」優惠活動，指定商品最高優惠買1送1起，出示Hi-Life VIP App或HiCard會員再送100 Hi點，好比東鳩、Haitai等知名日韓糖果、舒潔指定品項等近百件商品享優惠。另外，萊爾富也新推出Hi Cafe草莓牛奶冰沙，提供民眾假日出遊的消暑新選擇。

OK超商於4月6日推出大杯美式買5送3、大杯美式第2杯10元的活動；軟糖優惠好比寶可夢軟糖任選第2件58折、哈瑞寶明星總動員Q軟糖，會員價50元。此外，新推出的韓國文具品牌10X10與OKmart的店中店，於指定門市消費10X10商品滿199元，送現煮咖啡。

愛金卡公司（icash2.0）聯手OPENPOINT推出多個指定通路滿額加贈點活動，4月8日前持指定icash2.0聯名卡至家樂福以icash2.0功能消費，單筆滿1,000元贈1萬點OPENPOINT。交通部分除原有電子票證優惠，6月30日前持卡搭乘捷運、台鐵天天贈OPENPOINT，高雄渡輪、宜花東指定公車贈5倍OPENPOINT。