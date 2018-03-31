清明連假天氣兩樣「晴」 後半將有鋒面到

2018-03-31 09:02 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



今天天氣晴朗穩定，幾乎全天舒適，天氣風險公司氣象主播賴忠瑋在臉書「氣象主播賴忠瑋」表示，白天相當溫暖，甚至會有點熱的感覺。仍要留意日夜溫差有7到8度，清晨溫度約20度左右，中午則有27、28度，外出要防曬，西半部空氣品質不佳，竹苗以南將有機會達到「對敏感族群不健康」到「對所有族群不健康」的等級。

這兩天主要還是受到高壓回流的影響，不過，他說，因為高壓南方有鯉魚颱風這樣的低氣壓存在，造成台灣東側海面上的氣壓差較大，帶來稍微有點強度的東北東風，因此基隆北海岸和東半部等迎風面雲量還是偏多，沿海風浪稍大，也要留意有湧浪，或突然出現較大的浪。至於西半部則都相當晴朗穩定，甚至有點炎熱。

他說，穩定天氣可以持續到下周三，下周四清明節將轉趨不穩定，鋒面雲系會從北方南下影響台灣，確切時間可能還會變，不過就大概在下周四、下周五左右，預計影響時間約1天，緊接著轉乾冷，溫度和現在相對溫暖的天氣比起來，可能會有5、6度的落差，連續假期期間規劃外出的話，也要多注意天氣變化。

他說，今年第3號颱風鯉魚，目前還是輕度颱風，目前正在菲律賓東方約2000公里左右的海面上，以時速只有10公里左右的緩慢速度朝東北東方向遠離，不直接影響台灣。

中央氣象局說，今天各地大多為多雲到晴的天氣，西半部日夜溫差大。東半部地區及北部山區有局部短暫雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨；午後南部地區亦有局部短暫陣雨。

明天至下周四各地大多為多雲到晴的天氣，氣象局說，要注意的是午後陣雨的現象，各地山區在中午過後容易有熱對流發展帶來局部的陣雨，午後在山區活動請留意天氣的變化；周日、下周一風向為偏東風，因此迎風面的東半部地區及北部山區在非午後時段也有局部短暫降雨，下周二至下周四風向漸轉為偏南風，東半部地區整天仍偶有小範圍的短暫降雨；下周四前溫度變化不大，白天舒適溫暖，紫外線指數偏高，外出活動請注意防曬及多補充水分，而清晨仍略有涼意，西半部日夜溫差大，也請留意日夜溫度的變化。

下周五天氣將有明顯的轉變，受到鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下影響，各地降雨機率提高，同時氣溫明顯下降，中部以北及東半部地區轉為有短暫陣雨，南部山區亦有局部短暫陣雨。

隨著風場漸轉為偏南風，下周五前金門、馬祖及西半部地區偶爾會有平流霧影響能見度的狀況，交通往返請留意行車安全及航班資訊。

今年第3號颱風鯉魚未來持續朝東北到偏東方向移行，其生命期預計都將在海上渡過，對台灣沒有直接影響，但下周三前東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及北部沿海易有長浪發生，海上作業及海邊活動請注意安全。