吳德榮：好天氣至清明節 下周五劇變

2018-03-31 06:47 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天西半部溫暖舒適，白天微熱、早晚涼，高溫約在28至30度；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨；東半部及北海岸有局部短暫雨。

他說，明天至下周四清明節南風分量增加，天氣還會更暖，西半部白天溫暖微熱，高溫約在29至31度；東半部有局部短暫雨，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。但下周五鋒面過境、強冷空氣隨之南下，天氣劇變、明顯轉冷；下周六濕冷轉乾冷； 下周六晚、下周日清晨中部以北沿海空曠地區，氣溫將降至最低，最新模擬約在12、13度左右，需持續觀察。雖然不是非常低的溫度，但是乍暖還寒，更要特別注意氣溫變化。下周日白天起回暖，晴朗穩定日夜溫差大。

未來3天，中南部風速持續偏弱，擴散條件不佳，他說，汙染物容易累積，戶外活動要注意空氣的品質的狀況。金、馬很容易受平流霧影響，也要留意相關訊息。

中央氣象局說，今天各地大多為多雲到晴的天氣，西半部日夜溫差大。東半部地區及北部山區有局部短暫雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨；午後南部地區亦有局部短暫陣雨。

明天至下周四各地大多為多雲到晴的天氣，氣象局說，要注意的是午後陣雨的現象，各地山區在中午過後容易有熱對流發展帶來局部的陣雨，午後在山區活動請留意天氣的變化；周日、下周一風向為偏東風，因此迎風面的東半部地區及北部山區在非午後時段也有局部短暫降雨，下周二至下周四風向漸轉為偏南風，東半部地區整天仍偶有小範圍的短暫降雨；下周四前溫度變化不大，白天舒適溫暖，紫外線指數偏高，外出活動請注意防曬及多補充水分，而清晨仍略有涼意，西半部日夜溫差大，也請留意日夜溫度的變化。

下周五天氣將有明顯的轉變，受到鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下影響，各地降雨機率提高，同時氣溫明顯下降，中部以北及東半部地區轉為有短暫陣雨，南部山區亦有局部短暫陣雨。

隨著風場漸轉為偏南風，下周五前金門、馬祖及西半部地區偶爾會有平流霧影響能見度的狀況，交通往返請留意行車安全及航班資訊。

今年第3號颱風鯉魚未來持續朝東北到偏東方向移行，其生命期預計都將在海上渡過，對台灣沒有直接影響，但下周三前東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及北部沿海易有長浪發生，海上作業及海邊活動請注意安全。