「土藏」造型表初心 藏壽司北部首間街邊店下月9日開幕

2018-03-30 23:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



全世界有400多家店舖的日本平價壽司品牌藏壽司，即將於新北市三重區集賢路上，開設北部首間土藏造型街邊店，並推出全新壽司餐點和多道台灣限定料理，北部消費者再也不用跑到台中，就能在獨特的傳統日式建築中，享受安心美味的料理。

別出心裁的土藏造型是日本傳統的倉庫建築樣式，對藏壽司創業者田中邦彦社長來說，更象徵著童年時期充滿驚喜和樂趣的寶藏間。因此特別取其簡稱「藏」(KURA)為自己創立的迴轉壽司店命名。自台中兩家土藏造型街邊店開幕以來，獨特的日式建築受到廣大消費者的青睞，這次再度推出土藏造型街邊店，請來日本總公司專人監造，完全復刻日本國內土藏建築設計，讓消費者彷彿來到日本當地用餐。

此外，還推出多款期間限定料理，炙烤照燒長鰭鮪魚、醃漬長鰭鮪魚、鹽味蔥花生鮭魚(一貫)、炭烤鯖魚，以及兒童節期間限定的全新甜點「焦糖法式金磚」，採用日本進口焦糖，焦糖香味醇厚、甜味富有層次。同時，為慶祝北台灣首家土藏造型街邊店開幕，自開幕日起至4月15日到藏壽司三重集賢路店參加臉書活動，即可享用餐九折優惠。

藏壽司 三重集賢路店

地址：新北市三重區集賢路99號

正式開幕時間：2018年4月9日