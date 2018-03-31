年輕失智者端咖啡…咖啡廳歡樂 宛若健忘村

2018-03-31 00:24 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／台北報導



台灣失智症協會設立Young記憶會館，為年輕型失智症患者提供治療服務。治療師黃暐筑（左）利用戲劇課程，引導失智朋友林一申（右）與邱孟暉（中）以虛擬方式騎自行車環台，在遊戲中找回信心。 記者杜建重／攝影 分享 facebook 這家咖啡館很特別，服務生不是年輕的帥哥美女，也不會出現奧客；服務人員是上了年紀的大叔，動作伶俐，卻經常送錯餐點、飲料，但顧客一笑置之，直說「沒關係」，反而加油打氣。這是全台灣第一家聘用年輕失智者的咖啡館「Young咖啡坊」，來這坐坐，宛如走入健忘村，充滿歡笑。

根據國外流行病學統計，四十五至六十五歲確診為失智症的盛行率約千分之一，推估台灣約有一萬兩千名年輕型患者。

失智症協會理事長賴德仁說，六十五歲以下確診失智症，屬年輕型失智症患者，與老年失智不同，仍十分有活力、好動，但現行的藥物對年輕型失智者來說，效果不大，或僅能症狀治療，非藥物治療如戲劇治療、拓展社交、從事簡單的工作等能延緩病程惡化。

台灣失智症協會在企業贊助下，去年成立Young記憶會館，專為年輕型失智患者服務，「Young咖啡坊」則預定在今年四月中旬開幕，目前為試營運階段。賴德仁指出，這是全台首家聘用年輕失智者的咖啡館，患者就跟一般人一樣，打卡上班，練習做餅乾、煮咖啡、打奶泡，融入社區，延緩病程。

失智症協會副秘書長李會珍說，「Young咖啡坊」的名稱是由年輕型失智者共同命名，共花四個月籌備，已培訓十位年輕型病友，自主選擇外場或內場工作。

她舉例，教導年輕型失智朋友製作餅乾、煮咖啡，須將步驟簡單化、好記憶且反覆練習，在修正及熟悉工作模式後，工作起來，就能得心應手，但還是可能送錯餐點。

六十二歲的失智患者林一申是咖啡坊的成員，煮拿鐵咖啡、製作餅乾，這些都難不倒他，對於即將開幕，正式面對客人，充滿信心。