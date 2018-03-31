採洋蔥沒防護 當年陸戰隊員險失明

2018-03-31 00:39 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北報導



農委會主委林聰賢日前發動大學生，一起到屏東恆春協助農民採收洋蔥，但都沒戴護目鏡，有傷害眼睛的風險。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 農委會正研議推廣農民職業災害保險，希望減少農民職災、增加保護。但日前農委會主委林聰賢為解決屏東洋蔥採收缺工困難，號召農業公費專班學生、青年學子到洋蔥田打工，學生當天卻沒穿適當防護裝備、赤手空拳採收洋蔥，暴露在可能傷害眼睛的危險中，農委會反而做了負面示範。

十多年前，一名海軍陸戰隊員奉命協助農民採收洋蔥，右眼被洋蔥田裡、空氣漂浮的高濃度真菌感染，導致右眼角膜潰瘍，視力剩零點一，近乎失明，當時由台北地方法院審理，判決國防部須賠償近一百七十萬元。

屏東縣農會總幹事廖展毅表示，早年每年洋蔥採收期都有類似案例發生，農會因此開始提供軍方助割人員遮陽帽、護目鏡、口罩、袖套等裝備；且要行前教育，請屏東基督教醫院眼科醫師做宣導，甚至提供助割人員保險或加菜金。

屏東縣勞工處長林德輝表示，農業界正在推廣農民的職業災害保險，目前正與農委會研究，希望這些田間自我防護課程，應列為青年農民、農民學院中的必要教材，對於未來農業職災保險、青農返鄉，以及農業永續經營才有實質幫助。

三總眼科主任呂大文表示，南部落山風非常大，摘採洋蔥時，洋蔥皮屑飛揚，非常容易掃到眼睛、刺傷角膜；採收的時候黴菌易附著在洋蔥上，幾乎每年洋蔥採收期都有類似的病例。

呂大文表示，角膜被劃傷容易潰瘍、化膿、甚至完全失明，非常危險；建議洋蔥田裡的工作人員，一旦覺得眼睛不適，立刻用大量清水沖洗後盡快就醫。

呂大文指出，眼睛的黴菌感染比細菌感染更可怕，因為治療黴菌用的消炎藥物，殺菌效果不夠好，且黴菌對藥物的抗藥性高，一旦眼睛黴菌感染，治療時間長，且預後不佳。多年前眼科醫學會就已提醒眼科醫師多留意，高屏地區農會也在洋蔥採收期，請眼科醫師特別下鄉宣導、協助，就是為了避免類似傷害。