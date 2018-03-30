彰化2毒香菜流入新北 緊急下架

清明連假將近，新北市衛生局近日抽驗「潤餅」食材，來自彰化北斗合作農場與二林鎮誠尚青農產行的香菜，各驗出具有急性毒性的除草劑與殘留有機磷殺蟲劑成分，除緊急下架，並函請彰化衛生局追查源頭。

來自彰化二林鎮這款香菜被驗出殘留殺蟲劑。 圖／新北市衛生局提供 分享 facebook

彰化縣衛生局表示，這兩起香菜是今年二月初抽查，最近檢驗報告才出來，北斗的香菜來自彰化農民，疑用藥不當，將行輔導；二林鎮的香菜則來自雲林西螺果菜市場，尚待查來源，由於香菜存放期只有5天，這二處的香菜都早已出貨售出，沒有存貨。

新北市這次共抽檢了潤餅餅皮20件、糕粿類10件、豆製品15件、花生粉10件及生鮮蔬菜10件，共65件。

新北市衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，在頂好新莊店販售的彰化北斗合作農場香菜，驗出不得殘留的除草劑Linuron達1.09ppm，以及全聯福利中心樹林保安店裡出售的彰化二林鎮的誠尚青農產行香菜，也殘留超過標準值0.01ppm有機磷殺蟲劑陶斯松0.05ppm，都已緊急下架。

他說，陶斯松有機磷殺蟲劑進入人體後，會與體內的乙醯膽鹼酯酶結合，影響神經傳導，產生中毒症狀；理有龍除草劑具有急性毒性，可透過皮膚及眼睛造成健康上的傷害，進入人體後可能造成輕微中毒，但除非攝取非常大量，否則不會產生中毒症狀。

衛生局也提醒消費者，清洗蔬菜時應去除外葉，先沖洗根部，將泥沙清除、摘除根部，以水浸泡10到20分鐘，再用流動的乾淨水沖洗2至3次，就可有效去除殘留的農藥。