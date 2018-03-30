最長清明連假 鐵公路防塞疏運

2018-03-30 23:20 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭報導



因應清明節連假，大都會客運、台北客運祭出9028國道客運班車優惠方案。 圖／大都會客運提供 分享 facebook

今年清明節因彈性調整上班再加上周六日，共5天連假，是歷年來天數最多的清明連假；有鑑於去年清明節連假宜蘭到花蓮的交通塞到爆，公路總局、縣府與國道客運今年祭出更多優惠，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具。

去年清明節4天連假，很多人選擇全家大小開車回花蓮，因國5屬於二線道，下蘇澳交流道後前往花蓮的蘇花公路一線道，致大量車流塞在蘇澳鎮市區動彈不得，有人從宜蘭蘇澳開到花蓮竟花7小時，累人的返鄉路。

清明節車流僅次於春節連假，今年是歷年5天最長清明連假，台鐵為幫忙紓解國5塞車，4月4日至8日每天從台北樹林到花蓮開出往返共6列對號區間快車，北宜只要100元（便宜40幾元），北花200元（便宜80幾元），5天往返30列次，票價便宜且速度比莒光號快，可多利用。

台北往返宜蘭國道客運3日至8日共6天，各國道客運票價至少85折；另有轉乘優惠，乘客持電子票證搭國道，6小時內轉乘宜花在地客運，享市區公車一段票免費；或電子票證搭在地客運後，轉乘國道客運到台北，可再減價21元，優惠更大。

今年因蘇花改東澳段已通車，動線與去年清明節有有所不同，宜蘭縣政府預計進入蘇澳鎮的5個交通瓶頸，蘇澳交流道出入口、蘇花改蘇澳端出入口、蘇東中路與蘇東北路口、蘇澳鎮箕山橋、舊蘇花公路出入口，縣政府警察局請駕駛留意疏導號誌，只要配合做好分流，塞車情況應該比去年改善。