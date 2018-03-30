全台最大紙迷宮 兒童節開放試玩

2018-03-30 23:14 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭報導



全台最大紙迷宮在宜蘭啟用。 記者羅建旺／攝影 分享 facebook

全台最大的紙迷宮在宜蘭誕生，今年兒童節將免費試玩。設於五結鄉中興文化創意園區內的紙迷宮，長寬各約18公尺，占地82坪，宜蘭縣文化局長李志勇說，這是目前「全台最大」的紙迷宮遊戲。

這座「童遊紙迷宮」由200格瓦楞紙創作而成，包含簡易版、複雜版路線關卡及安全通道，設計單位是「我的秘密基地」，為宜蘭縣文化局育成培力計畫的扶植團隊，進駐於中興文創園區興工二場，主要以瓦楞紙設計一系列親子互動、陪伴孩子成長的主題作品。

「童遊紙迷宮」由200格瓦楞紙創作而成。 記者羅建旺／攝影 分享 facebook

全台最大紙迷宮兒童節將免費試玩。 記者羅建旺／攝影 分享 facebook

「我的秘密基地」經理黃佐程說，迷宮在設計上既安全又有冒險性，瓦楞紙邊緣怕會割手，都會處理平順。

4月4日兒童節當天紙迷宮將免費開放試玩，4月5日起收費，開放時間除了兒童節連假4日到8日，還有4月的周五至周日，從早上10時開放到下午5時30分，活動地點在中興文創園區興創館。

華國幼兒園幼童昨搶先體驗，從兩個入口進入，在迷宮裡鑽來鑽去。為找尋出口，孩童到處碰到紙壁，此路不通，再另覓新徑，相當有趣，最後找到出口時，不禁勝利歡呼。

文化局指出，文化局與「我的秘密基地」共同策畫兒童月活動，突破以往，用紙方格組裝出全台最大的紙迷宮，只要50元銅板體驗費，期待能邀請更多孩子一起來動腦考驗觀察力、思維力與空間方向感，成為勇闖迷宮的小小探險員。

相關詳情可查詢園區臉書粉絲頁（https://www.facebook.com/

ChungHsingCulturalAndCreativePark）或官網(https://chccp.e-land.gov.tw/）。