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兒童節 這些地方免費玩 YA！

2018-03-30 23:08聯合報 都會社會中心記者／連線報導

宜蘭國立傳藝中心4日、5日兩天，兒童憑證件免費入園。 圖／傳藝提供
宜蘭國立傳藝中心4日、5日兩天，兒童憑證件免費入園。 圖／傳藝提供
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歡慶兒童節，新北市政府在連假期間安排不少適合小朋友參加活動，另外台北市兒童新樂園歡迎兒童免費入園、小朋友也可免費搭乘貓纜；位於宜蘭的國立傳藝中心不但兒童能免費入園，還有闖關遊戲，太平山森林遊樂區、中興紙廠迷宫、花蓮慶修院也都兒童免門票。

新北10條親子路線

新北市慶祝活動一籮筐，教育局推出10條親子出遊路線任君挑選，4月3日創意GO-全市兒童節活動，各校安排服務學習、才藝表演或玩具交換等活動；4月4日國際兒童影展影片在大遠百威秀影城，招待低收戶兒童與家長免費欣賞好片。

新北市水利局高灘地工程管理處提前慶祝兒童節，4月1日在大台北都會公園「幸運草地景溜滑梯」舉辦活動，安排香草姊姊和親子DIY等互動遊戲，提供輕食點心，兒童節當天新北各國民運動中心也免費。

新北市在新完成的大台北都會公園「幸運草地景溜滑梯」，舉辦兒童節慶祝活動。 圖／水...
新北市在新完成的大台北都會公園「幸運草地景溜滑梯」，舉辦兒童節慶祝活動。 圖／水利局高灘地工程管理處提供
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北市兒童新樂園、貓纜

北市部分，4月1日、4日到8日共6天兒童到貓空兌換免費搭乘券，無限次數搭乘纜車，還可免費進入兒童新樂園，陪同1名家長也享免費入園，觀賞新樂園「如果兒童劇團」演出，除兒童票享7折優惠；「VR虛擬王國」2人同行，第二人享50元優惠價，園區在4、5兩日準備4萬包軟糖，供兒童自行抓一把。

慶祝兒童節，只要持2018兒童月摺頁、兒童數位學生證、一般學生證、健保卡的國小以...
慶祝兒童節，只要持2018兒童月摺頁、兒童數位學生證、一般學生證、健保卡的國小以下兒童，可免費進入兒童新樂園。 記者翁浩然／攝影
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宜蘭傳藝、太平山園區

宜蘭中興文創園區有全台最大紙迷宮，兒童節上午10點到下午5點半免費開放，4日至8日到太平山國家森林遊樂區歡迎12歲以下兒童免費進園。

國立傳統藝術中心宜蘭園區4日及5兩天，兒童憑證件免費入園，票口會發放闖關單給小朋友，每道關卡是各店家的趣味體驗，闖關成功後上傳家庭合照到FB，獲限量禮品。

兒童節森林遊樂區宜蘭傳藝中心貓空纜車

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