電腦刀+標靶藥 肝癌末期病患新希望

2018-03-30 23:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南報導



奇美醫學中心放射腫瘤科主治醫師郭珍妮表示，黃男出生時由母體垂直感染為B肝帶原者，一般B肝帶原者多40歲才發生肝硬化及肝癌，黃男年輕發病很罕見，幸運的是電腦刀與標靶藥治療有效，且均由健保給付，否則電腦刀療程30萬元，標靶藥一個月要10多萬。

郭珍妮說，肝癌細胞侵犯至血管或造成門靜脈腫瘤血栓為最常見的晚期肝癌病灶，傳統治療一般存活率不超過3個月，該院10年前引進第四代含機械手臂電腦刀，迄今治療250例肝腫瘤患者，其中58例為肝癌合併門靜脈腫瘤血栓，22例經電腦刀治療後再給予標靶藥，達到77.7%的治療有效反應，是肝癌末期患者一線希望。 奇美醫學中心放射腫瘤科主治醫師郭珍妮介紹肝癌末期的新療法，讓病患有了一線希望。 記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

郭珍妮表示，早期肝癌無明顯症狀，出現腹痛、腹脹、沒有食欲、體重迅速下降及不明原因發燒時，大多已是晚期，4年前另有一名60歲男性因嚴重腹痛送急診，才發現已肝癌末期，經電腦刀加標靶藥，存活至今。