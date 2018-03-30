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公職考單靠讀書還不行 不少考生栽在體能上

2018-03-30 22:15聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

投入公職考試，考前要做足準備，有些考生一試即中，也有考生多次落榜。游東霖曾因跑步項目未過，只好隔年重考，他建議考生，除了筆試，對於考試有體能項目的，若平時沒有加強訓練，容易栽在測驗上，最好保持運動習慣。

游東霖從104年即投入公職考試，因考試未過而落榜，隔年再考，筆試雖過，卻栽在體能測驗上。游東霖回憶說，當時是測驗跑步1600公尺，須在8分鐘內完成，但因當日天氣太悶熱，最後在終點前100公尺，一度因跑到喘不過氣而停下腳步，接著再咬牙撐完測驗。不過就因為這個停留的動作，讓游東霖以3秒之差落榜了。

「超級懊悔！」游東霖說，因體能測試未過，懷疑自己根本不是那塊料，曾想過要放棄，卻又不甘心，給自己設定期限，決定再考第三次，再不過就真的放棄。

這次他每兩天練習跑步，一跑就是2000公尺；另外，也養成每天游泳的習慣，一游就是3個小時，鍛鍊肌力跟肺活量。游泳完利用精神好、狀態佳的情況下，拾起書本全力衝刺。

「太巧合！」游東霖說，去年參加第三次的公職考試，8月筆試放榜，10月測體能，好巧的是，跟105年體測組的組別一模一樣、號碼、考試地點，甚至天氣也相同，因昔日的陰影還在，害怕又會被刷下，變成「魔咒」，靠同組人安慰及鼓勵，才稍稍減緩緊張情緒，也不斷告訴自己，這次一定要跑過終點才能停。

游東霖建議考生，有理工背景的人來準備消防較容易上手，重點可放在專業科目上，像是火災學、消防法規、法學緒論等，這三科一定要拿高分。另外，英文、物理也要準備，考前準備可參加讀書會，和其他考生一起討論分享，成長比較快。

游東霖說，這條路是自己選的，既然決定就不要隨意放棄，他考3次才上榜，還有人甚至考了8次才成功，落榜的考生不要氣餒，堅持就有成功的機會。

游東霖參加消防特考班畢業成果展時，和消防救護車合影。圖／游東霖提供
游東霖參加消防特考班畢業成果展時，和消防救護車合影。圖／游東霖提供
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游東霖去年參加公職考試體能測驗，如願通過測驗，開心與家人合影。圖／游東霖提供
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