暖男工程師曾救災 為圓夢轉當熱血消防員

2018-03-30 22:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



去年考上一般警察特考四等消防人員的游東霖，曾在LED電子業工作，因經常接觸化學藥劑及材料，常得面臨危險環境，最後選擇辭職。因當兵時曾協助救災，對消防有興趣而投入公職考試，考了3次終於上榜。

29歲游東霖自中國科技大學資訊工程系畢業後，即服兵役，參與過兩次颱風救災，一次是在中壢市協助清理家園，另一次是西南氣流導致鶯歌下大雨淹水。他跟著部隊在第一時間挺進災區協助救災、復建，兩次救災經驗讓他很有成就感，也下定決心，未來有機會一定要投入救災工作，幫助更多人。

不過游東霖服完兵役後，還沒準備好要考公職，先以自己的資工專才，進入LED電子業擔任助理工程師，底薪2萬6千元，靠加班最高才有4萬多元。但時常面臨高危險的工作環境，讓他猶豫到底要不要做下去。

「才工作一年，眼睛就受不了！」游東霖說，工作常要測試閃光、做材料分析，長期在這樣的工作環境下，原本只有近視，沒想到工作一年就有散光，另外還得接觸化學藥劑、強鹼等，一不小心容易受傷。

「與其待在室內，不如靠雙手救人！」游東霖說，每每看到新聞報導熱血消防員參與大大小小的救災過程，覺得很熱血，更想起當兵時曾協助救災的回憶，有這個當作動力，加上電子業非自己興趣所在，26歲那年決定辭掉工作，開始準備公職考試。

游東霖首次考試因缺乏經驗而落榜。隔年重考，筆試雖過，但體能測驗卻栽在跑步項目，差3秒未過讓他超級懊惱。面對考試失利，他不灰心，捲土重來，並加強體能訓練，終於在去年的第三次考試中一舉上榜。