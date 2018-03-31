想平價入住高級「香客樓」有條件 施主請收起慾望

雲林北港武德宮香客大樓「三學舍」房間走極簡風，大幅潑墨山水饒富禪意，療癒心靈。 記者蔡維斌／攝影 分享 facebook

聽到「香客大樓」會聯想到什麼？雲林北港武德宮香客大樓「三學舍」昨正式開幕，以不丹阿曼旅店概念設計，結合科技環保的香客大樓，一進門就有機器人PEPPER「笑臉迎賓」，房間饒富禪意，衛浴用品是歐盟認證沐浴精及網紅文創手工皂，讓人難以相信台灣竟有如此時尚的香客大樓。

大門口PEPPER機器人與旅客互動並引介大樓環境，是最佳的迎賓大使。 記者蔡維斌／攝影 分享 facebook

房間所有沐浴精或手工皂全是優等嚴選的產品。 記者蔡維斌／攝影 分享 facebook

學儒、學佛、學道 取名三學舍

「三學舍」這名字像是學堂或文人雅舍，很難與香客大樓連結。武德宮主委林安樂解釋，香客大樓已老舊，宛若堆放雜務的倉庫，與一旁雄偉的廣天道院頗不搭配，請示財神出了藏頭詩「甲午年四月十七日，天尚風姿雅彩緻，官斐文學修道被，武侖美奐君子儀，財儒釋道三學舍，神機衡權天璣數」，三學就是學儒、學佛、學道，武德宮供奉「儒、道、釋」神明，因而取名「三學舍」。

最潮香客大樓 收費檔次不一樣

這棟堪稱台灣最潮的香客大樓，令人驚艷，當然「收費」也不一樣。大甲鎮瀾宮香客大樓每房住8人，共用衛浴設施，只收100元清潔費，三學舍則是2人房1晚2588元，4人房3288元。武德宮副總幹事黃淑汝說，入住香客可用自己的一卡通或悠遊卡設定為房卡；為嘉惠遊客，發行8款三學舍紀念版一卡通，要送給前8000名入住房客。香客大樓4月8日至27日推出財神祝壽方案，不同時間優惠價格不同，詳洽(05)7838622。

北港武德宮「三學舍」香客大樓取名於儒、道、佛3大學家。 記者蔡維斌／攝影 分享 facebook

現代化視訊設備的國際會議廳可供香客開會之用。 記者蔡維斌／攝影 分享 facebook

拉皮換膚 傳統香客大樓變時尚

不丹的阿曼系列旅店或在山中、溪邊、寺廟周遭，低調隱世卻又莫名奢華。林安樂說，這次共花費4000多萬元，大膽的把原本紅白建築改成黑白色系，將傳統廟宇文化素材融入現代建築。房間採用中國禪風的簡約意象設計，引用淡雅的潑墨山水壁畫牆面，融合禪風裝潢，氣派高雅，讓入住的香客每每感受到驚喜。

北港武德宮「三學舍」香客大樓座落在全國最宏偉的財神廣天大道院旁，拉皮換膚大膽使用黑色系。 記者蔡維斌／攝影 分享 facebook

服務櫃檯也使用武德宮舊神桌的桌腳，霸氣豪邁。 記者蔡維斌／攝影 分享 facebook

三學舍擁有國際等級視訊會議廳及優雅潔淨的共用廚房，可提供舉辦教育訓練或會議，天然石磚砌成的迴廊拱門，採光優美，角落擺設有著豐富的設計感。房間內擺放的「燕椅」也大有來頭，曾獲IFDA旭川國際家具設計大賽獎，符合乘坐需求，造型現代俐落。

優雅潔淨採光極佳的共用廚房，可讓香客享用美食。 記者蔡維斌／攝影 分享 facebook

拱門迴廊光雕投射，現代中含富古意。 記者蔡維斌／攝影 分享 facebook

走道迴廊烤黑的紅磚壁，保留舊建築元素，轉角錯落間，不凡的格局總見得武德廟的影子，連房號都有黑虎將軍「鎮守」，再搭配投光影射，讓人身心靈全療癒。房間除五星級沐浴、床具，房內用品均採用獲歐盟安全認證的義大利ANYAH沐浴精和低溫手工艾草平安皂、有機茶包。

客房號碼牌有武德宮黑虎將軍鎮守，更有安全感。 記者蔡維斌／攝影 分享 facebook

香客大樓採用高級獲歐盟認證的沐浴用品，並提供天然無毒的養生飲品。 記者蔡維斌／攝影 分享 facebook

想入住佛門淨地 禁菸酒、檳榔

各宮廟香客來自社會不同階層，生活習慣不一。三學舍以全新設計迎接香客，為維護住宿品質，武德廟在官網列出9項請香客配合，包括全棟大樓禁止吸菸、飲酒及嚼食檳榔，提醒香客配合。

指南宮祈夢房 先拜呂洞賓再做夢

木柵指南宮即將開放的祈夢房，共58個床位，每房間可容1至3人，供香客「睏仙夢」。 記者楊正海／攝影 分享 facebook

台北市知名的木柵指南宮斥資千萬打造的「祈夢房」，共58個床位，每房間可容1至3人，供香客「睏仙夢」。信眾可先到純陽寶殿向呂祖參拜，秉告祈夢的心願，當晚夢到什麼，醒來馬上寫下來，再入殿請示孚佑帝君呂洞賓，同時抽籤、解籤。

指南宮指出，祈夢房房間乾淨素雅，有的房間窗外就是美麗夜景，目前已在試營運，未來將訂樂捐標準。大雄寶殿下方的大通鋪一次可容納上百人，供中南部友宮進香或是學校團體住宿。三餐提供素齋，收費採香客心意自由樂捐。

大甲鎮瀾宮香客大樓 一晚收100

鎮瀾宮香客大樓外觀。 圖／鎮瀾宮提供 分享 facebook

台中大甲鎮瀾宮、無極三清總道院香客大樓皆採預約登記入住，價格親民。鎮瀾宮香客大樓每房可住8人，上下床位，共用衛浴設施，每人酌收100元清潔費用。副董事長鄭銘坤說，信徒來到大甲可住香客大樓，有冷氣和各種設備，很舒適，當大甲鎮瀾宮辦活動時須洽官網預約。

無極三清總道院鄰近大甲市區，完工後的新總道院共6層樓，4至5樓是香客大樓，可供800名香客進駐。房間內有傳統電視，附素食早膳，自備盥洗用具，費用隨喜但有基本價格，最低400元，會開感謝狀。

麻豆代天府南香客樓 溜滑梯爆紅

麻豆代天府南香客大樓門外就有長條溜滑梯供玩耍，多了話題。 記者謝進盛／攝影 分享 facebook

台南市麻豆代天府在民國88年「921」大地震後，斥資1億3000多萬元興建7層樓北香客大樓，民國91年啟用，有96間客房，每間住5人。房內放5張單人床，加上衛浴設備、液晶電視、冷氣，已無多大空間，稱不上豪華，但每天打掃，相當乾淨。

4層樓高的南香客大樓前年完工，有45間2人房，每晚價位1200元至1500元間，香客大樓前的長條溜滑梯，去年還曾在網路爆紅。

麻豆代天府香客大樓2人房。 記者謝進盛／攝影 分享 facebook

台南麻豆代天府北香客大樓5人房陳設簡潔。 記者謝進盛／攝影 分享 facebook

麻豆代天府總幹事陳中山說，「我們走平價風，方便香客住宿為主」，每年春節期間、五府千歲誕辰，總有大批參拜香客住宿，收費類似清潔費概念。其他時段原則上不主動開放，非以營利為主。

鯤鯓王會館平價風 也鎖定單車客

「鯤鯓王會館」房間內部陳設情形。 圖／廟方提供 分享 facebook

鄰近台南北門南鯤鯓代天府「鯤鯓王會館」同樣走平價風，方便香客為主，依房型不同，價位從1300元起跳。近年來因單車運動興起，也鎖定單車自助旅行背包客，另有10人或11人房，每人收費僅幾百元，受精打細算者青睞。

南投竹山紫南宮 七星級廁所是賣點

紫南宮的七星級廁所，竹筍外觀的造型，吸引不少觀光客。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

北港武德宮新穎香客大樓是賣點，南投竹山鎮紫南宮則是斥資4000多萬元，打造竹筍造型的「金筍迎客」廁所，內部有空調，進門就有噴泉，伴著悠揚交響樂聲，如廁成了一種享受。

紫南宮主委莊秋安看中這點，曾在廁所裡辦畫展、攝影展，吸引很多好奇的民眾前來；後來打鐵趁熱，還在廁所前辦演奏會， 高檔廁所也引來不少話題。