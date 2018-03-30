爆許達夫惡行挨告誹謗 吳元宏：不後悔

2018-03-30 23:02 中央社 台北30日電



北榮醫師吳元宏去年指控開業醫師許達夫，誤導罹癌民眾以偏方治療害命，近期卻收到許達夫提告誹謗。吳元宏無奈說，挨告後得花更多時間出庭，但不後悔，只盼癌友別再誤信偏方。

台北榮民總醫院放射腫瘤科主治醫師吳元宏去年5月在臉書貼出一名直腸癌患者照片，指該患者因誤信開業醫師許達夫的自然療法，做氣功、喝電解水並放棄正規治療，結果病情惡化，不幸往生。

消息一出引發各界譁然，衛生福利部也召開記者會譴責此惡行，衛福部次長蔡森田更譴責這些偏方「根本不是治療，是詐騙」，但該案移送台中市醫師懲戒委員會後卻以「不予懲戒」結案，引發眾怒，台中市醫懲會不堪壓力再審，今年1月做出停業2個月、20小時再教育的處分。

許達夫事件曝光近一年，吳元宏今天在臉書上貼出一張法院的刑事訴狀，竟是許達夫要告他誹謗。

吳元宏晚間接受電訪時表示，他至今沒空仔細研讀訴狀，訴狀內容大致是許達夫自認專業，認為吳元宏對他的描述和實際所作所為不符，因此告吳元宏誹謗。

對於挨告一事，吳元宏說，其實爆料對他沒有任何好處，但若沒人願意出面，最可憐的還是病人，畢竟媒體報導後，除了台灣民眾能夠注意到這件事，中國大陸、香港的民眾也有寫信感謝他。

不過，吳元宏感到無奈的是，即便找了律師、即便勝訴，最後許達夫也不會賠償律師費，還得在忙碌的家庭、工作之餘花時間出庭，真的很累，感嘆「以後大家都不要說真話，掩耳盜鈴就好了」。

吳元宏強調，雖然收到訴狀讓他覺得生活被打亂，但他不後悔，若時間重來，他還是會挺身爆料，希望民眾不要再因誤信偏方受害。