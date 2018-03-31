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咖啡加註致癌警語？ 台灣不跟進

2018-03-31 00:03聯合報 記者莊蕙嘉陳雨鑫／綜合報導

咖啡加註致癌警語？台灣食藥署暫不跟進。 （美聯社）
咖啡加註致癌警語？台灣食藥署暫不跟進。 （美聯社）
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美國加州洛杉磯高等法院法官在一分草擬的判決中決定，咖啡業者必須加註「致癌警語」，因為咖啡豆在烘焙過程中會產生致癌物丙烯醯胺。業者反駁稱，亦有研究證明咖啡有益健康。對此判決，衛福部食藥署經評估決議不跟進，未來將持續觀察國際趨勢，再評估是否標示。

食品在高溫加熱過程中可能產生丙烯醯胺，長期過量食用可能致癌。二○一六年，世界衛生組織（ＷＨＯ）旗下「國際癌症研究機構」（ＩＡＲＣ）將咖啡自「可能致癌物」名單移除。

食藥署食品組科長李婉媜表示，咖啡經過高溫烘焙會產生有致癌疑慮的丙烯醯胺，目前丙烯醯胺被列為第二級致癌物，也就是動物實驗證實有致癌風險的物質，但未有人體試驗結果；對於加州判決，台灣目前不跟進，加州的決議屬於美國單一區域的決定，目前國際上也未針對丙烯醯胺做任何限量標準，台灣也僅採建議值。

根據目前建議，每一公斤的咖啡，丙烯醯胺的含量建議應低於450ppb（10億分之1），李婉媜表示，食藥署也從多年前開始輔導業者如何降低食品中的丙烯醯胺，未來也將持續輔導。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，食物經過攝氏120度以上的加熱過程中，食物的胺基酸會與還原醣，進行梅納反應，進而產生「丙烯醯胺」，丙烯醯胺屬於2A級致癌物質，動物實驗證實，可能會增加腎上腺癌、甲狀腎癌、肺癌與睪丸癌風險，但是沒有充分證據證實會提升人類罹患癌症的風險。

顏宗海表示，丙烯醯胺不僅存在於咖啡豆中，包含薯條、薯餅、洋芋片中皆有，根據建議，人體對於丙烯醯胺的容許攝取量，為每天每公斤2.6微克，以60公斤的成人為例，一天建議不超過156微克，但因丙烯醯胺不是添加物，而是烹調過程中的產物，難以估算攝取量，不過呼籲民眾無須恐慌。

咖啡食藥署癌症

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