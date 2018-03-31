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黃斑部病變 為何看見扭曲世界？

2018-03-31 00:00聯合報 陳瑩山／新竹國泰醫院眼科主治醫師

黃斑部病變，感光細胞會受到新生血管的排擠變得排列凌亂，使得黃斑部接受到的影像失去...
黃斑部病變，感光細胞會受到新生血管的排擠變得排列凌亂，使得黃斑部接受到的影像失去連續性，造成影像扭曲變形，直線看成波浪狀。 圖／陳瑩山醫師提供
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「黃斑部病變」，這個名詞在3C時代已逐漸廣為周知，最重要的症狀是「影像扭曲」，直線看成曲線，為什麼會出現這樣的情形呢？

這是因為正常的黃斑部感光細胞，每個細胞都是排列整齊的，越接近黃斑部的細胞越緻密，且色素越濃，緻密整齊的細胞排列，才能形成正常的影像。但當黃斑部病變，會長出脈絡膜新生血管，感光細胞受到新生血管的排擠而變得排列凌亂，此時感光細胞之間相對位置改變，排列不整齊，使得黃斑部接受到的影像失去立體空間的連續性，造成影像扭曲變形，直線看成波浪狀。

直線看成曲線 黃斑部病變已非初期

也就是說，當病患看到的影像有扭曲變形的情況時，就代表黃斑部病變已不只是初期變化，而已經進入有脈絡膜新生血管形成，有活動性的黃斑部病變了。之所以說活動性的黃斑部病變是因為如果新生血管破裂造成出血，視力將急劇惡化，新生血管在黃斑部的出血或滲出物，會造成眼睛視覺正中心被擋住，會使原本只是扭曲變形而仍可看到的影像，馬上變成黑黑的一大團，「想看什麼就看不到什麼」，只能用旁邊的餘光去看，有點像在看日全蝕，這就叫做「中心視野缺損」，也就是眼睛中心區域的視覺範圍變得看不見。

視野中心缺損 可分為自覺、不自覺

事實上，所謂中心視野缺損分兩種，一種是無自覺性中心視野缺損，是由視神經盤病變造成；一種是有自覺性中心視野缺損，就是黃斑部病變造成。視神經盤病變所造成的這種無自覺性中心視野缺損，特徵就在病患雖然中央看不到，但是他日常生活卻不會感覺到中央看不到，只有在就醫時才診斷出來。至於黃斑部所造成的所謂有自覺性中心視野缺損，就是病人會察覺到的中心視力看不到，而且睜開眼睛就發覺中心視力看不到。

一般說來，這種自覺性黃斑部病變所造成的缺損最小，老年性所造成的缺損，由於出血量大，滲出物多，有時往往會遮住整個黃斑部；而高度近視性的缺損沒有老年性來得大，但是卻可能在黃斑部同時產生多處出血。

一般說來，黃斑部病變就算造成出血，也不會造成病人全盲，即使出血嚴重的黃斑部病變病人，失去中央視力，仍可保有眼睛兩側周邊的視力，與青光眼或色素性視網膜病變中央看得見，旁邊看不見的筒狀視力正好相反。

立體感喪失 夾菜、打蚊子都難

黃斑部病變造成出血時，病患的立體感也會變差，由於立體感可構成我們的影像深度感，使我們能抓得住三度空間中，物體之間的真實距離。沒了立體感，物體間的距離判斷不易，例如吃飯時夾菜夾不到、晚上睡覺蚊子打不準、縫衣服穿針穿不到、跑步鞋帶繫不好；而立體感差，也就不容易固視了，這時文書寫字不易、看書閱讀也會困擾、看電視字幕有問題、看路標指示不明白等，這些都會造成病患生活上極大的不便。

如果單眼發生黃斑部病變，病灶眼的中心影像不清楚，與好的眼睛影像無法產生融像，將對病患造成極大困擾；如果雙眼都有黃斑部病變，由於雙眼中心視力看不到，只好雙眼都用周邊視網膜來看，視覺品質將其差無比。

陳瑩山／新竹國泰醫院眼科主治醫師
陳瑩山／新竹國泰醫院眼科主治醫師
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