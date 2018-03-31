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請別叫我更生人 「以前的我已經死去」

2018-03-31 11:00聯合報 記者林敬家／台中報導

李鐸經營日光畫室，擅長畫人像與佛像。 圖／李鐸提供
李鐸經營日光畫室，擅長畫人像與佛像。 圖／李鐸提供
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一抹陽光照進台中市1間畫室，一幅幅美麗的佛像，在李鐸老師的畫筆下栩栩如生，拿著畫筆的這雙手，19年前曾持假槍搶劫，如今則成為關懷犯罪被害人的溫暖雙手。李鐸深刻體會到「為他人付出的這些年，是人生中最快樂的時光」。

台中市「日光畫室」負責人李鐸（38歲），8年來以繪畫和發內心的關懷，指導犯罪被害人學畫佛像和人像，讓「馨生人」透過藝術療癒受傷的心靈，幫自己和他人打開一扇窗，揮別血淚交織的歲月。

被抓的那一刻醒悟 葬送「少年十五二十時」

李鐸經營日光畫室，教導「馨生人」畫圖。 記者林敬家／攝影
李鐸經營日光畫室，教導「馨生人」畫圖。 記者林敬家／攝影
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國中叛逆期，李鐸早已離家在外，高中就讀私校，缺錢時，只因死黨起鬨行搶，結果被捕後遭判刑入監，2年後出獄。

不過，一次入獄沒讓他學到教訓，依然醉生夢死，「一群人一起做就不怕了。」李鐸說，19歲那年和一名友人持假槍犯下強盜案，再次入獄，「少年十五二十時」，他的青春歲月就在囹圄中度過，重復自由時，已經30歲。

「被警察抓到的那一刻，突然清醒了。」李鐸在獄中服刑時，深埋在體內的繪畫天分逐漸釋出，因為違規幫其他受刑人刺青，反而讓獄方看見他的繪畫長才，因此讓他進入藝術班研修；他說，白天上課6小時，晚上又花5個小時畫畫，好像生命中「只剩下繪畫」能獲得肯定。

雖然曾被舍友嘲笑「學畫圖，以後出去只能當乞丐」，但沉浸在繪畫中的李鐸，卻是越畫越有興趣。

生命會自己找到出口 重生在繪畫中

李鐸（中）靠著繪畫翻轉人生，父母給予最大支持。 記者林敬家／攝影
李鐸（中）靠著繪畫翻轉人生，父母給予最大支持。 記者林敬家／攝影
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李鐸擅長佛像和人像，出獄後在家人和親友的支持下開設畫室，從只有一名學生開始教起，如今已有多名學生上門接受指導；李鐸最怕別人稱他「更生人」，因為「更生人」就像被貼上標籤，他說：「以前的我已經死去」，自己已在繪畫中重生。

台中更生保護會也安排犯罪被害人或家屬來學畫，讓李鐸轉而體會到被害人所受的傷痛，他藉由付出和關懷，不僅撫慰對方的心靈，也讓自己更有勇氣面對過去！

大一女學生葉子欣知道李老師的往事，卻無損於她對老師的尊敬，因為繪畫讓她圓夢，李老師的勇氣更鼓舞她堅定朝藝術邁進。

荳蔻年華入八大行業 被毒品綁架11年

陳慧珠（左）從女毒犯重生，還受邀出書鼓勵沉淪毒海的人向善。 記者林敬家／攝影
陳慧珠（左）從女毒犯重生，還受邀出書鼓勵沉淪毒海的人向善。 記者林敬家／攝影
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人稱「阿珠姊」的陳慧珠，小時候的夢想是成為閃亮明星，但造化弄人，雙十年華就因生活壓力踏進八大行業，18歲嫁給第一任丈夫，沒想到孩子的奶粉錢，竟被丈夫輸得精光，讓她結束這段一年半的婚姻，獨力撫養孩子。

在聲色場所裡打滾，愁、怨纏身的陳慧珠，在偶然機會下接觸毒品，讓她暫時擺脫塵世的苦惱，就像絕大多數初接觸毒品的人，她天真的以為「這東西，我要吸就吸，我不吸就不吸！」

但在現實生活中，不斷遇到壓力與許多無奈下，讓她一而再、再而三透過吸毒想擺脫生活的苦悶，最終淪為毒品的俘虜，足足綁架了她11年；當時家裡所有值錢的東西，全部為買毒典當一空。

回首來時路 心裡的毒癮才難戒

陳慧珠前後戒毒兩次，第一次戒毒後，雖然表面上戒毒成功，但心裡的毒癮卻仍潛伏著，她假釋出獄後，雖試圖洗心革面，可是在工作、婚姻受挫後，心裡的毒癮再次蠢動，假釋遭撤銷，再度回到監中。

最後在宗教信仰感化下，心靈逐漸平靜下來，肯定自己擁有重生的力量，陳慧珠出獄後，從事保險業務展開第二階段的人生。剛開始願意跟她交談的客戶屈指可數，陳慧珠堅持不論颳風下雨，每天一定拜訪30、40名客戶，打上百通電話，以樂觀、誠懇的態度，建立人脈，逐漸站穩腳步。

反毒18年 阿珠姊「望你重生」

陳慧珠熱愛唱歌，為公益獻聲。 圖／台中更保提供
陳慧珠熱愛唱歌，為公益獻聲。 圖／台中更保提供
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18年後，50歲的陳慧珠變成大家口中的「阿珠姊」，當年把她抓進監牢的員警，幫忙過她的醫師和醫師娘、牧師和法官，都成為她的保險客戶。

阿珠姊說，很感謝當初抓她的員警，無怨無悔支持她的母親，和一路協助的朋友，所以她投身反毒行列，希望幫忙更多人脫離毒海。

阿珠姊寫信鼓勵獄中的受刑人，至今往來的書信已超過兩萬封，她也定期進入監獄現身說法，讓受刑人了解「自己有機會回歸正途」，希望用她的血淚故事，鼓舞仍陷在泥沼中的受刑人，「放下屠刀、立地成佛」，出獄後讓自己重生。

受刑人更生人

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