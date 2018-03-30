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蔣勳「雲淡風輕」雲門開展 畫家一生只跟一個風景對話

2018-03-30 19:01聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

蔣勳畫作「雲淡風輕」。圖/雲門舞集提供
蔣勳畫作「雲淡風輕」。圖/雲門舞集提供
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蔣勳畫作「雲淡風輕」擺進淡水雲門藝廊，畫中綠的濃淡有致的的池上風光，和窗外的淡水山景相互呼應，彷彿融為一體。這是雲門藝廊的最新展覽，自3月31日至7月1日展出3個月，只展蔣勳這一幅畫作。

「畫家有時一生只跟一個風景對話。」蔣勳說，塞尚跟普羅旺斯的維克多山對話，黃公望跟富春山水對話，而他則跟池上對話，「沒有旁鶩，只跟一個風景對畫，懂得感謝，也懂得滿足。」

「雲淡風輕」是蔣勳在台東池上駐村一年半的作品。2014年底，他參與台灣好基金會的藝術家駐村計畫，住在大埔村一戶由廢棄國中老師宿舍改修的屋子。

蔣勳回憶，一年半的日子，他每天散步，找到自然的秩序，也找到自己內在呼吸的秩序。期間他用手機拍了超過4700張照片作為作畫藍圖，最後交出了29件畫作。寬227公分，高161公分的「雲淡風輕」是其中最開闊，也是最大的一幅。由於駐村時畫室的空間不夠大，蔣勳還常常要把畫搬到戶外看，再搬進畫室裡修改。

「雲淡風輕」畫作中，山巒起伏綿延，白雲緩緩升起、散開。蔣勳認為，這幅畫是他心裡的風景，「像一個夢境」，暗藏許多自我的意識。

蔣勳表示，非常喜歡雲門藝廊這個展示空間，只展一件作品，「人生要看的東西很多，卻不可能都看到，領悟不貪多，在一件事情上感覺滿足，是重要的學習。」

左起董承濂、蔣勳、林懷民、席慕蓉，在蔣勳畫作「雲淡風輕」前留影。圖/雲門舞集提供
左起董承濂、蔣勳、林懷民、席慕蓉，在蔣勳畫作「雲淡風輕」前留影。圖/雲門舞集提供
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蔣勳藝術家

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