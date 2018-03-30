可以環島了！Gogoro推出GoCharger Mobile充電器

2018-03-30 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林鼎智 ╱即時報導



Gogoro智慧雙輪於2015年上市後，至今創下銷售突破5萬台、總行駛里程2億公里、超過1,000萬次電池交換（平均每日32,831次，約每2.6秒一次）的驚人紀錄，今天（3/30）Gogoro創辦人陸學森（Horace Luke）再次發布重大消息，包括推出可攜帶充電的 「GoCharger Mobile隨車電池充電器」與新一代 「GoStation 2.0電池交換站」。Gogoro除了以兩倍速度擴建經銷維修據點、電池交換站之外，也正式宣告今年將進駐東部地區，達成可全台環島的能源交換網絡。

在外界矚目的充電功能方面，除了原先針對Gogoro 1系列的GoCharger智慧電池座之外，Gogoro也推出攜帶式的 GoCharger Mobile隨車電池充電器，Gogoro 2系列車主可透過這組充電器與車廂內的孔阜進行充電，並能在充電1小時後行駛15公里，即日起至4/30止GoCharger Mobile預購價為2,980元，並於6月下旬開始交貨。

至於車友關心的費率，陸學森表示在Gogoro的月租方案中，其實主要占比在電池與交換站的維護成本上，純電費的金額並不大，因此在推出GoCharger Mobile隨車電池充電器後，Gogoro並不會調漲電池月租費用，這點消費者不用擔心。

此次發表會的另一重點則是全新升級的GoStation 2.0電池交換站，陸學森強調，儘管GoStation 2.0換電站在外觀上並無太大變動，但此次升級除了具有更即時的電池演算管理外，更加強資安防護，並可在停電後依自主電力維持 48小時營運，因此即便再次發生如815全台大停電的特殊情況，GoStation 2.0換電站仍可進行換電。記者進一步詢問停電後GoStation 2.0的48小時營運時間是否也包括對電池進行充電，雖未獲正面回應，但停電屬於臨時事件，一般來說非長期狀態，應該影響不大。