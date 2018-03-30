影／山佳車站貼心設計 爺奶如廁春光不外洩

2018-03-30 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



一般公共場所無障礙廁所的門鎖都採用電動按鈕開關，讓身障者可方便觸碰，但是近年來台鐵山佳車站發現，最常使用無障礙廁所的行動不便長者，一進入無障礙廁所後，由於電動門會自動關起來，老人家常誤以為門已上鎖了，造成下一位旅客開門進入時發生不小心誤開的窘境。

站務員張珮琳不捨像自己爺爺奶奶一般的老人家，老是發生忘記鎖門而被看光光的狀況，於是打電話到處請教各個公共場所如捷運、百貨公司等的無障礙廁所使用情況及民眾常發生的問題，與車站團隊集思廣益，耗費二個月時間終於開發了全台獨一無二的智慧無障礙廁所。

智慧無障礙廁所除延用桃園車站AI哺乳室的「紅外線實際感應空間使用現況」功能，還針對忘記關門問題提供國、台語及英語的自動化語音提醒功能，當進入無障礙廁所而電動門自動關閉時，如一時疏忽未按下電動按鈕的關閉鈕，將立即播放「請按紅色鈕關門」的語音提示。

張珮琳因自己曾任台北車站的播音員，為了節省製作經費，自己提供聲音配音，有別於制式的電腦配音，讓許多認識她的老人家上廁所能有貼心提醒。