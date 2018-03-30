不贊同高教工會 另派亞太教職員籲「教部勿打壓學校」

2018-03-30 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



近來亞太技術學院爆發爭議，有教師發起抗議呼籲教部解散董事會，但也有教師今天發出聲明呼籲教育部不要助長高教工會打壓學校，「如果解散董事會或董事會或逼得董事長放棄學校，誰來付我們薪水，是教育部嗎？我們不是沉默者，只求有穩定工作，別逼我們也走上街頭。」

呼籲教育部勿助長高教工會打壓學校的亞太教職員聲明，學校受到少子化大環境的變化影響，招生狀況連年下降，92學年度公益董事接管時學生6000人，到99學年度時學生已剩3600人，註冊率也只剩45% ，到了新董事會接任前，學生人數已是下降到1900人左右，註冊率56%，而且轉休學人數從99學年到104學年就有6164人，平均每年在1000人左右。

他們說，如果沒有徹底改變及發展特色，是很難抗拒大環境的變化，新董事會在105學年接任後學生人數1900人、註冊率56%；106學年人數1100人、註冊率69%， 是亞太近十年來首度超過60%以上，轉學人數兩年708人，平均354人也比近10年平均千人要少，學校朝精實方向調整有何錯？「何來要把學校辦倒的指控。」

他們指出，公益董事時期，學校常常為了財源而煩惱，也常常需要向教職員借款才能繼續辦學，學校的狀況其實一直在惡化，從102年開始，當時校長以財務不佳為由，片面將薪資打折，學校明明很窮，卻濫用校內經費與補助款，花500萬買熱氣球，花500萬買相關設備，將用補助款耗資百萬學生實習行動咖啡車報廢，購置中古貨車，只為了少數人能開車到台東玩熱氣球。

甚至還有買馬、投資台中軟體園區等等，而系所名稱換來換去，只為了老師能保住自己工作，罔顧學生權益，化學老師在教美容，體育老師在教幼保員。只要學校能生存都可以忍耐，這是共業，並非誰的責任，此時有人願意伸出援手捐助學校，應該深深的感謝。

他們說，新董事會入主亞太後，協助償還公益董事與其行政團隊留下來債務，包括積欠廠商半年款項、多家銀行貸款、甚至還有向教師與民間人士高額借貸等等，105年如果沒有黃董事長的善念想挹注學校，早在當年學校就會停辦了，教職員不但失業，連最低保障設校基金都早已虧空為零，學生安置更是難題，新董事會為亞太留下一線生機，為教職員保住工作權與學生受教權，就連公益董事時期留下的研究費打折，人家也不說一句全數回補了，不管如何是值得感謝的。