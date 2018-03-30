有趣健忘咖啡坊 客人不在意送錯菜

2018-03-30 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



陣陣的咖啡和烤餅乾香氣襲來，位在台北市的「Young咖啡坊」由一群年輕型失智症患者製作送餐，雖然常送錯菜，顧客也一笑置之，給他們加油打氣，咖啡館充滿歡笑。這是全台首家年輕失智者咖啡館，患者能重新工作、打卡上班，融入社區延緩病程。

台灣失智症協會在企業贊助下，於去年成立Young記憶會館，專替年輕型失智患者服務，今年四月中旬全台首家年輕型失智者咖啡館也將開幕，讓患者能發揮價值。根據國外流行病學統計，四十五至六十五歲確診為失智症的盛行率約千分之一，以此推估台灣約有一萬兩千名年輕型患者。

失智症協會理事長賴德仁說，六十五歲以下確診失智症，就屬年輕型失智症患者。他們與老年失智不同，患者仍十分有活力、好動，但現行的藥物對年輕型失智者來說，效果不大或僅能症狀治療，非藥物治療如戲劇治療、拓展社交、從事簡單的工作等能延緩病程惡化。

失智症協會副秘書長李會珍說，「Young咖啡坊」的名稱是由年輕型失智者共同命名，共花四個月的時間籌備，已培訓十位年輕型朋友，目前正在試營運，上班必須打卡、還要練習做餅乾、煮咖啡、打奶泡，自主選擇外場或內場工作。

她舉例，教導年輕型失智朋友製作餅乾、煮咖啡，必須將步驟簡單化、好記憶且反覆練習，修正及熟悉工作模式後，希望能提供最少的提醒和協助。今年六十二歲的年輕型失智患者林一申是咖啡坊的成員之一，煮拿鐵咖啡、製作餅乾等已經難不倒他。

此外，近來協會也獨創全台，首度導入年輕型失智患者的戲劇治療服務，透過戲劇創作、角色扮演能讓患者說出內心話、夢想與願望，透過戲劇治療後在現實生活中圓夢。