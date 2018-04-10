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六福皇宮將不續租 業界震撼

科技3D輕透棉幫大忙 內在美達輕涼新境界

2018-04-10 17:27聯合線上 文：鄭嘉蕙

春夏時分氣溫攀升，還沒在陽光下展露女神美麗曲線，已經爆汗到快要抓狂！知道嗎？肌膚平均每平方公分就有200條汗腺，每天穿著胸罩，難怪雙峰總是感到悶熱猛出汗，這時候胸罩輕透能排汗、會呼吸可以說是美眉救星！最了解妳心聲的「她」有解決方案。

圖／Wacoal 提供
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迎接酷夏考驗，華歌爾推出「I透記形」、莎薇有請「0感覺好感洞」夏季提案更輕量透氣，肯定讓妳一試上癮。

提到「記形」胸罩，亞洲地區女性同胞應該沒有人不知道的！2018年新品「I透記形」重點鎖定「透」，要用3in1的I字孔洞聯手高科技3D輕透棉解放妳的溽暑磨難。

圖／Wacoal 提供
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這個透氣魔力在於最讓美眉難受的罩杯。「I透記形」上下夾層有如三明治的罩杯把I字孔洞用3D立體透氣棉包在中間，熱氣Out、水氣In，讓妳感受自動調節空氣的輕盈體感。

罩杯表面的蕾絲緹花也是大有學問，利用遠紅外線定位對花壓模、超音波切割技術，把蕾絲緹花織在罩杯上，這樣一來減輕交疊的重量，讓「I透記形」外有如裸膚般美麗交織於無形、內有如會呼吸透氣好舒適。新款有玫瑰金、亮膚、檸檬綠、黑曜石四色，都是夏季服裝完美搭檔。

圖／Wacoal 提供
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提到讓胸罩減肥，一定要提到最會瘦身的莎薇「0感覺好感洞」。想像一下，如果胸罩像蒲公英一般輕盈自在，穿起來一定輕巧舒適。好透氣3D輕透棉會導流讓人不舒服的熱氣和汗水。還有一個大秘密喔！在罩杯下緣有細微的挖洞設計，胸部最容易悶熱、積汗的部位立刻通氣舒爽。

圖／Savvy 提供
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莎薇「0感覺好感洞」整件胸罩的重量和過去款式相比減重幅度高達一成。膚觸乾爽、透氣，重量又輕，難怪讓人像蒲公英一樣輕飄飄地好舒服…。這股輕著感同時表現在用色上，無論是藍天藍、棉花糖粉、白雲白、陽光黃…光看就輕盈，讓美眉一眼就愛上她。

圖／Wacoal 提供
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機能是莎薇永不妥協的重點，提托襯給妳集中托高好胸型，脇邊雙Bone搭配　280D網狀經編布、脇高10.5公分與U型美背設計，更安定的機能設計，讓莎薇女孩永遠驕傲地抬頭挺胸。在透氣舒適上，罩杯內緣啟用WINCOOL冰涼材質，搭配會吸濕排汗的上下滾邊帶，兩大招數提供輕涼舒爽的觸感。

圖／Savvy 提供
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兩大品牌華歌爾「I透記形」、莎薇「0感覺好感洞」的夏季提案打造清涼新境界，陽光女神們，這種涼爽提升、悶熱滾開的膚觸，唯有體驗過才知道！

更多產品資訊，請參考：

華歌爾粉絲團https://www.facebook.com/wacoalfans/

莎薇粉絲團https://www.facebook.com/savvybonebone/

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