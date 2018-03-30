當失明父親的眼睛 自強兒童揪感心

2018-03-30 18:25 中央社 嘉義市30日電



父親雙目失明、叔叔罹患小兒麻痺，國二生陳瑞祥與兩名殘疾長輩同住，還要兼顧功課，努力不懈的精神，獲家扶基金會自強兒童表揚。

嘉義家庭扶助中心今天發布新聞指出，陳瑞祥的雙親在他還在襁褓時離異，5歲那年，撫養他的父親因視網膜剝離無法治療，成為雙目失明者，自此無法工作，只能待在家裡。

陳瑞祥有兩個早婚的姊姊，兩個姊姊都有自己的家庭及小孩要照顧，因此照顧父親的責任，全落在家中獨子陳瑞祥身上。

家扶中心指出，陳瑞祥家裡還有一名未婚的叔叔同住，他的叔叔自幼罹患小兒麻痺，行動不便，平日雖然會協助整理家務，甚至偶而有機會可以打打零工，但家裡的生活開銷還是須靠政府低收入補助及身障補助。

7年前，嘉義家扶中心得知陳瑞祥家庭情況，開始介入扶助，由於一家3口相當勤儉，且珍惜每一筆社會資源，連社工員都為3人的勤儉豎起大拇指。

家扶中心指出，陳瑞祥的處境雖然艱辛，但他從國小開始，每天上學前都會先陪伴、協助眼盲的父親吃完早餐後，才安心去上學。

陳瑞祥放學回家後，總會將上課情形及學園趣事說給父親聽，希望逗父親開心；他的父親也會專心聆聽，並表示讚賞或鼓勵，父子情深，令社工員相當感動。

家扶中心表示，生性樂觀的陳瑞祥，雖然面對繁重的國中課業壓力，但他仍將一半以上的心力花在父親身上；在校除了擔任糾察隊協助指揮交通外，也會協助課業落後的同學，並幫老師批改、分發作業，成為老師倚重的幹部。

陳瑞祥於25日北上接受家扶基金會自強兒童表揚，家扶中心也邀請他的父親北上觀禮。社工員表示，雖然陳爸爸看不到，但當他聽到兒子的事蹟後，在台下暗自拭淚，為這個兒子感到驕傲。