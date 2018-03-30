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大人過兒童節 udn x ibon mart帶你找到心中的那位小孩！

2018-03-30 17:01聯合新聞網 台北訊

參加 udn x ibon mart『你心中住著哪種小孩？』特別企劃，就有機會獲...
參加 udn x ibon mart『你心中住著哪種小孩？』特別企劃，就有機會獲得7-11 咖啡兌換券、現金等好禮喔！
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兒童節快樂！」每年 4 月 4 日，總是小孩最開心的一天，到處都充斥著專為小孩打造的活動，但誰說只有小孩可以過兒童節？其實『每個人心中，都住著一個小孩』！即日起至 4 月 10 日止，不管你是大朋友、小朋友、成年人，還是老年人，只要參加 udn x ibon mart「你心中住著哪種小孩？」活動，就可以找到藏在你心中的那位小孩，並有機會抽中現金等大獎，讓我們一同歡慶今年的兒童節吧！

小王子的作者曾說：「每個大人都曾經是小孩子，只是多數的人都忘了。」隨著時間的推移，我們從襁褓中的嬰兒慢慢長大，開始獨自接觸這世界，並走上各自的道路，遭遇過挫折、痛苦，也體會過不同的幸福滋味，不斷地學習如何在社會上生存，總會覺得自己已經不是當年的那個孩子；其實，那個小孩一直存在你我的心中，因為受過太多傷，遭遇太多現實的問題，暫時把他隱藏起來而已。聯合新聞網觀察到此現象，在兒童節前夕，udn 寶寶特別找了他的好朋友 OPEN 小將，一同規劃了「你心中住著哪種小孩？」心理測驗，讓大家都可以找回心中的那位小孩，並期盼大家在忙碌的生活中，可以持續保有最純真、最自然的那一面，保有那顆赤子之心，讓心中的那位小孩永遠不會老去。

即日起至 4 月 10 日止，只要參加 udn x ibon mart『你心中住著哪種小孩？』特別企劃，除了找到你心中的那位小孩外，只要分享測驗結果，就有機會獲得7-11 咖啡兌換券、現金等好禮喔！今年就讓我們一起歡度『大人』的兒童節吧！活動詳情請至： https://event.udn.com/event/children/

兒童節心理測驗聯合新聞網

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