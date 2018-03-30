落實兒保工作 台灣世展會持續承接113保護專線

2018-03-30 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



台灣世界展望會將提供113保護專線社工所需的在職訓練和喘息服務，並保持充足的可調度接線人力。圖/台灣世展會提供 分享 facebook

為堅守兒少保護第一線，落實「使每一個兒童獲得豐盛生命」的使命。台灣世界展望會今天宣布，自4月1日起持續承接113保護專線服務，積極參與國內兒少保護網絡的建立，透過24小時、全年無休的電話與網路諮詢服務，即時協助面臨暴力威脅的孩子及家庭遠離各種危機。

根據衛生福利部統計數據顯示，每年疑似受不當對待而被通報的兒少從2009年近2萬人，增加至2016年約4萬人，八年間增長逾兩倍。台灣世界展望會指出，在服務過程中發現，近年因社會變遷、家庭結構改變與貧富差距拉大，兒少較以往更容易面臨家人爭吵、暴力、受虐、遭疏忽照顧等身心受創的風險。

世展會表示，台灣世界展望會透過「以兒少為焦點、以家庭為中心、以社區為基礎」的服務模式，執行兒少保護教育倡導、高風險家庭關懷、兒少保護家庭處遇、113保護專線、家庭寄養等兒保工作。

世展會指出，自1995年承辦「兒少保護熱線」（113保護專線之前身），至今已近23年，作為國內跨縣市保護專線通報制度實施的先驅，113保護專線全年無休提供家暴防治、兒少保護、性侵害防治等線上服務，在第一線回應孩子及家庭的受保護需要，使遭遇暴力、虐待等危機的兒少及家庭能即時求助。統計自1995年至2017年底，113保護專線總接線量已超過392萬人次，近三年平均每年接線量為近13萬通，且平均每10通兒少保護諮詢電話中，就有1通是18歲以下的兒童及青少年來電。

世展會指出，針對113專線社工，將提供所需的在職訓練和喘息服務，並保持充足的可調度接線人力，讓專線社工在面對電話那端各種緊急的通報案件時，能夠獲得足夠的支援，有效執行兒少保護、家庭暴力、性侵害、性騷擾、身心障礙者保護、老人保護各類事件的諮詢與通報。