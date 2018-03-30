清明節連假 桃園機場加班機142架次

2018-03-30 16:12 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



桃園機場第2航廈出境大廳。記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook 清明節連續假期桃園機場加班機共142架次，疏運期間為3月31日至4月9日共10天，其中4月4日為單日加班機最多共25架次，連假期間單日旅客量較平日旅客量12萬3000人次增加約5000人次，以航廈區分，第1航廈加班機共77架次，第2航廈為65架次。

桃園機場公司提醒旅客，連假期間旅客多，為避免行程延後，出國前請先與航空公司確認報到時間，並歡迎旅客多利用自助報到、自動通關等設施，機場捷運A1站設置的市區預辦登機及自助行李托運服務也完全免費，歡迎多加利用。

通過安全檢查線前，旅客應檢查備用鋰電池及行動電源需隨身攜帶，通過金屬探測門前，請先將身上之厚重外套、帽子及金屬物品取下，並將平板與筆記型電腦自隨身行李取出過X光檢查。

至於手提行李或隨身攜帶上機之液體、膠狀及噴霧類物品容器，不得超過100毫升，並須裝於1個不超過1公升(20×20公分)大小且可重複密封之透明塑膠夾鍊袋內，所有容器裝於塑膠夾鍊袋內時，塑膠夾鍊袋須可完全密封，且每位旅客限帶一個透明塑膠夾鍊袋，不符合前揭規定者，應放置於托運行李內。旅客進入安檢管制區前備有危安物品棄置箱，超過100毫升液體均可倒入。

桃園機場公司最後提醒出國民眾，出發前留意護照有效期限，不足6個月以上請提前辦理換發，每人出入境准許攜帶新臺幣上限10萬元、人民幣2萬、美金等值外幣1萬元，超出需事先申報以免遭海關沒入。