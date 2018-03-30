清明連假出國多 桃機提醒旅客注意報到時間

2018-03-30 16:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



預期清明連續假期的出國人潮多，桃園國際機場公司提醒要出國的旅客，因應連假旅客較多，為避免行程延後，出國前請先與航空公司確認報到時間。記者楊文琪／攝影 分享 facebook

今年清明節連續假期有五天，為春節之後第二個長假期，預期出國人潮多，桃園國際機場公司提醒要出國的旅客，因應連假旅客較多，為避免行程延後，出國前請先與航空公司確認報到時間，並歡迎旅客多利用自助報到、自動通關等設施，機場捷運A1站設置的市區預辦登機及自助行李託運服務也完全免費，歡迎多加利用。

機場公司表示，清明連假疏運期間為3月31日至4月9日共十日，加班機經民航局核定為142架次，其中4月4日為單日加班機最多共25架次，單日約較平日平均旅客量12.3萬人次，增長約5,000人次。另3月31日、4月5日及4月9日也有15~20架次加班機，單日旅客量增加3,000~4,000人次。以航廈別來看，第一航廈連假期間加班機共77架次，第二航廈為65架次。

通過安檢時，提醒旅客備用鋰電池及行動電源需隨身攜帶，通過金屬探測門前，請先將身上之厚重外套、帽子及金屬物品取下，並將平板與筆記型電腦自隨身行李取出過X光檢查；至於手提行李或隨身攜帶上機之液體、膠狀及噴霧類物品容器，不得超過100毫升，並須裝於一個不超過1公升(20×20公分)大小且可重複密封的透明塑膠夾鍊袋內，所有容器裝於塑膠夾鍊袋內時，塑膠夾鍊袋須可完全密封，且每位旅客限帶一個透明塑膠夾鍊袋，不符合前揭規定者，應放置於託運行李內。旅客進入安檢管制區前備有危安物品棄置箱，超過100毫升液體均可倒入。

機場公司最後提醒出國民眾，要留意護照有效期限，不足六個月以上請提前辦理換發，每人出入境准許攜帶新臺幣上限10萬元、人民幣2萬、美金等值外幣1萬元，超出需事先申報以免遭海關沒入。