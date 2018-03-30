影／兒童遊戲權淪口號 靖娟：6歲以下「公園不宜」

2018-03-30 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳煜彬 ╱即時報導



靖娟基金會抽查台北市12區有遊戲場的公園告示牌，發現有8成公園標示「適用6至12歲兒童使用」，不到1成的公園遊戲場標示「適合2至6歲的兒童使用」 ，但真實狀況是2至6歲才是重度使用者，令家長不禁要問，北市府是否漠視兒童遊戲權。