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影／兒童遊戲權淪口號 靖娟：6歲以下「公園不宜」

2018-03-30 15:53聯合報 記者陳煜彬╱即時報導

靖娟基金會抽查台北市12區有遊戲場的公園告示牌，發現有8成公園標示「適用6至12歲兒童使用」，不到1成的公園遊戲場標示「適合2至6歲的兒童使用」 ，但真實狀況是2至6歲才是重度使用者，令家長不禁要問，北市府是否漠視兒童遊戲權。

去年3歲的「千千」在公園玩，從滑梯的扶手空隙跌下，鎖骨骨折 ，家屬想申請國賠，卻得到公園處回覆：「牌告標示是給6-12歲的小孩玩」， 靖娟基金會批評，這種做法是給政府一張免死金牌，6歲以下的小朋友一旦受傷，只能自認倒楣。

兒童節快到了，靖娟基金會批評台北市有8成公園遊戲場排除6歲以下兒童，讓學齡前幼兒...
兒童節快到了，靖娟基金會批評台北市有8成公園遊戲場排除6歲以下兒童，讓學齡前幼兒無處可玩。記者陳煜彬／攝影
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國賠骨折

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