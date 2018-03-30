醫師：小兒抽筋癲癇 口中塞東西防咬舌是錯的

2018-03-30 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



醫師今天提醒說，小兒抽筋、癲癇在口中塞東西防咬舌是錯的。圖／宜蘭縣羅東博愛醫院提供 分享 facebook

宜蘭縣羅東博愛醫院今天指出，急診室收治一名7歲男童，因全身抽筋且意識不清，嚇得爸爸心肌梗塞，小兒科醫師段必純提醒，若遇到小朋友抽筋時不要慌張，務必鎮定讓孩子側躺、維持呼吸道暢通，待抽筋停止即可，不過當抽筋時間超過五分鐘還未停止就要送醫，但切勿在口中塞入任何物品防止咬舌，因為這是錯誤的。

段必純指出，判斷小朋友病狀為熱痙攣或癲癇主要依據為，發生的年齡、是否發燒及發作的次數等，小兒熱痙攣主要發生於6個月至5歲的幼兒，通常抽筋並伴隨發燒的情況。至於癲癇的定義則是必須抽筋發生2次以上，發作的時間需間隔超過4小時，且沒有伴隨發燒。

段必純發現，民眾對抽筋時最常見的錯誤觀念為，擔心病人抽筋發作時會咬斷舌頭，因此將物品塞入口腔，但根據文獻記載並沒有因癲癇發作而將舌頭咬斷的案例，若強行塞入反而會造成患者牙齒斷裂、下顎受傷。

他提醒說，身邊有人發生癲癇狀況，只要遵守6個步驟即可：

一、家屬請保持鎮定。

二、讓患者側躺，避免被口水嗆傷造成吸入性肺炎。

三、保持患者呼吸道暢通，可將患者頸部稍微後仰，並鬆開患者的衣領或領帶。

四、為避免阻塞呼吸道，嚴禁於口中塞入任何物品。

五、在做完以上措施後，可拿起手機錄攝患者抽筋情況，以便醫師判斷抽筋的型態，有利於患者後續用藥考量。

六、如果發作時間超過5分鐘，且沒有停止的跡象，就要趕緊送往離家最近的地區醫院治

療。

段必純呼籲，若小朋友診斷為癲癇，家長一定要告知學校老師小朋友的情況，除了孩子在學校發作時有利於老師當下緊急處理及判斷外，也可以與老師一起互相叮嚀小朋友規則服藥，癲癇在臺灣非常普遍，不需要去標籤或歧視，且現代治療癲癇的醫療很進步，且多數是可以治癒的，不要被錯誤的觀念影響。