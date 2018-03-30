懷舊搖滾加文青 屏東「三大日」連唱三天

2018-03-30 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



春天正是開唱季節，屏東縣政府將於4月13日至15日在縣立體育館廣場舉辦「屏東三大日音樂節」，所謂「三大日」引來民眾一陣好奇，縣府觀傳處長黃建嘉表示，「三大日」寫起來正是一個「春」字，台語「大日」有「好日」之意，也代表每年春天的音樂節都要連辦三天。

屏東縣長潘孟安指出，去年縣府在縣立體育館廣場舉辦MV音樂會，以流行金曲帶領民眾回味青春情懷，兩天活動人潮滿滿擠爆現場，今年決定擴大規模為「屏東三大日音樂節」。

第一天4月13日以「那一年我們的記憶」為活動揭開序幕，播放至少16首80-90年代耳熟能詳的MV歌曲，找回那年的記憶，當晚邀請臺灣多桑蔡振南現場演唱，炒熱氣氛。

第二天4月14日主打「超態度音樂會」，由宇宙人、Hello Nico、Flux及Frandé法蘭黛等獨立樂團演唱，大家一起搖滾，讓周末夜晚high到最高點。

第三天4月15日「文青小宇宙」，非常難得邀請到鮮少參加商演的亞洲創作女神陳綺貞壓軸演唱，還有韋禮安、吳汶芳、奇哥等重量級卡司，絕對引爆屏東的夜空。

縣府表示，連日來屏東三大日音樂節已在網路上掀起熱烈討論，觀光傳播處在臉書上也發起經典歌曲點唱機活動，民眾票選的前三名歌曲，可以在第一天MV歌曲中播放，吸引許多人留言，可見大家對曾經的青春年少非常有共鳴。