家家有本戶口名簿 你知道它曾這樣好用？

分享 facebook

300多年前荷蘭統治台灣時，開啟了台灣戶口調查之始，歷經日治時期到現在，戶口名簿有不同的面貌，這次聯晚帶大家用另一個角度來看台灣史，看在不同時代與社會風氣下，反映在戶口名簿欄位的重點是什麼。

戶口名簿小簡介

戶口名簿記載戶內人口基本資料及身分變動，由戶政事務所按戶發給，戶長保管，過去還在用手寫的年代，每年戶口校正會蓋校正章。未滿14歲、身分證或護照遺失時，戶口名簿也能當作身分證明文件。(新式戶口名簿功能看這邊)

從不同欄位可觀察到當時日本對台灣戶口統治的重點： 截自日治時期互口調查簿。 分享 facebook ❶童養媳：媳婦仔 ❷裹小腳：有是否仍纏或已解等註記 ❸續柄：與戶長的關係 ❹種痘：不同時間執行、次數，有不同註明，用於預防天花 ❺殘疾欄位：聾啞註記為聾，還有盲、癡、瘋等註記 ❻吸食鴉片：政府特准吸食者，註記為阿 ❼種族：台灣人依籍貫有廣東、福建、朝鮮、滿州國...等簡稱；若是原住民則有有熟、平...等註記 ❽居民分3種別：一是官吏、知識份子行為善良者；二是一般百姓；三是受刑人或須特別注意者（種別數字越高，戶口實查頻率越高）

糧食配給

台灣糧食配給制度從二戰日治末期開始，人民耕作公糧，再依戶口名簿上大人與小孩數配給米糧與民生用品。光復初期物資匱乏，國民政府也執行配給制度，直到1979年才刪除戶口名簿上「配給記事」欄。

1962年版本戶口名簿。 圖／新北戶政博物館提供 分享 facebook

戶口查察

俗稱的「查戶口」從日據時期開始，為掌握治安，由警察依戶口名簿向個別住戶比對資料，鑑別戶口良莠。而戒嚴時期戶警合一，也實施嚴密戶口管理。1999年行政程序法實施，戶口查察於法不符，2007年修正為「家戶訪查」。2018年3月內政部以保障人權與自由為核心價值，廢除家戶訪查勤務。

1954年陽明山管理局核發的戶口名簿背面。 圖／新北戶政博物館提供 分享 facebook

買米酒

台灣2002年成為WTO會員國，要廢除實施逾半世紀的菸酒公賣制，紅標米酒稅後會從20元漲到180元，1999年消息一出，引發日益嚴重搶購潮。2001年底公賣局祭出憑戶口名簿，每戶人數未滿3人，可購買3瓶，3人以上可購買6瓶政策，為期1個半月。 ※ 提醒您：食用含酒料理 請勿開車

2001年底，民眾為買米酒大排長龍。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

戶口普查

1956年台灣舉行光復後首次戶口普查。9月16日0時起動員15萬人同時登門訪查，當天全台門戶通宵開放，交通斷絕，確保人人在家接受普查，至早上六時結束。目前已進行8次普查與抽樣調查。

光復後首次人口普查，穿旗袍的普查人員拿戶口名簿與這家人比對資料。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

光復以來 台灣戶口變遷

戶口普查約10年1次，據光復後統計資料，可發現戶口變化趨勢：

分享 facebook

資料來源／內政部、大溪戶政事務所、東區戶政事務所、新北戶政博物館、主計總處、大同戶政事務所等官網