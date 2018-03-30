親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

台女波蘭驚魂 海外雪地登山保命三寶是這些

評／沒看過臭豆腐的外國人 與穿球鞋上雪山的台灣人

家家有本戶口名簿 你知道它曾這樣好用？

2018-03-30 15:28聯合晚報 記者徐偉真林育如、吳懿雯／製作

分享

300多年前荷蘭統治台灣時，開啟了台灣戶口調查之始，歷經日治時期到現在，戶口名簿有不同的面貌，這次聯晚帶大家用另一個角度來看台灣史，看在不同時代與社會風氣下，反映在戶口名簿欄位的重點是什麼。

戶口名簿小簡介

戶口名簿記載戶內人口基本資料及身分變動，由戶政事務所按戶發給，戶長保管，過去還在用手寫的年代，每年戶口校正會蓋校正章。未滿14歲、身分證或護照遺失時，戶口名簿也能當作身分證明文件。(新式戶口名簿功能看這邊)


從不同欄位可觀察到當時日本對台灣戶口統治的重點：

截自日治時期互口調查簿。
截自日治時期互口調查簿。
分享

❶童養媳：媳婦仔

❷裹小腳：有是否仍或已等註記

❸續柄：與戶長的關係

❹種痘：不同時間執行、次數，有不同註明，用於預防天花

❺殘疾欄位：聾啞註記為，還有等註記

❻吸食鴉片：政府特准吸食者，註記為

❼種族：台灣人依籍貫有東、建、鮮、滿州國...等簡稱；若是原住民則有有...等註記

❽居民分3種別：是官吏、知識份子行為善良者；是一般百姓；是受刑人或須特別注意者（種別數字越高，戶口實查頻率越高）


糧食配給

台灣糧食配給制度從二戰日治末期開始，人民耕作公糧，再依戶口名簿上大人與小孩數配給米糧與民生用品。光復初期物資匱乏，國民政府也執行配給制度，直到1979年才刪除戶口名簿上「配給記事」欄。

1962年版本戶口名簿。 圖／新北戶政博物館提供
1962年版本戶口名簿。 圖／新北戶政博物館提供
分享

戶口查察

俗稱的「查戶口」從日據時期開始，為掌握治安，由警察依戶口名簿向個別住戶比對資料，鑑別戶口良莠。而戒嚴時期戶警合一，也實施嚴密戶口管理。1999年行政程序法實施，戶口查察於法不符，2007年修正為「家戶訪查」。2018年3月內政部以保障人權與自由為核心價值，廢除家戶訪查勤務。

1954年陽明山管理局核發的戶口名簿背面。 圖／新北戶政博物館提供
1954年陽明山管理局核發的戶口名簿背面。 圖／新北戶政博物館提供
分享

買米酒

台灣2002年成為WTO會員國，要廢除實施逾半世紀的菸酒公賣制，紅標米酒稅後會從20元漲到180元，1999年消息一出，引發日益嚴重搶購潮。2001年底公賣局祭出憑戶口名簿，每戶人數未滿3人，可購買3瓶，3人以上可購買6瓶政策，為期1個半月。 ※ 提醒您：食用含酒料理 請勿開車

2001年底，民眾為買米酒大排長龍。 圖／聯合報系資料照片
2001年底，民眾為買米酒大排長龍。 圖／聯合報系資料照片
分享

戶口普查

1956年台灣舉行光復後首次戶口普查。9月16日0時起動員15萬人同時登門訪查，當天全台門戶通宵開放，交通斷絕，確保人人在家接受普查，至早上六時結束。目前已進行8次普查與抽樣調查。

光復後首次人口普查，穿旗袍的普查人員拿戶口名簿與這家人比對資料。 圖／聯合報系資...
光復後首次人口普查，穿旗袍的普查人員拿戶口名簿與這家人比對資料。 圖／聯合報系資料照片
分享

光復以來 台灣戶口變遷

戶口普查約10年1次，據光復後統計資料，可發現戶口變化趨勢：

分享

資料來源／內政部、大溪戶政事務所、東區戶政事務所、新北戶政博物館、主計總處、大同戶政事務所等官網

相關新聞

咖啡加上致癌警語？ 台灣不跟進加州作法

2018-03-30 15:27

300元活3週？台灣青年收入終生低於上個世代！

2018-03-30 08:48

大人過兒童節 udn x ibon mart帶你找到心中的那位小孩！

2018-03-30 17:01

清明連假出國多 桃機提醒旅客注意報到時間

2018-03-30 16:03

影／兒童遊戲權淪口號 靖娟：6歲以下「公園不宜」

2018-03-30 15:53

醫師：小兒抽筋癲癇 口中塞東西防咬舌是錯的

2018-03-30 15:34

蛋汁加鹽產生有毒氯？ 營養專家解謎

2018-03-30 15:28

台南超夯蜷尾家霜淇淋在7-11！限量蛋捲冰將開賣

2018-03-30 14:43

全台最大紙迷宮在宜蘭 兒童節免費玩

2018-03-30 14:23

清明掃墓不塞車 新北交通懶人包告訴你

2018-03-30 14:23

西濱苗境內最後一哩路 通霄段目標端午節前貫通

2018-03-30 13:34

童鞋選購小心！ 2款塑化劑超標 已要求下架改善

2018-03-30 13:31

搶台灣虎航0元機票 官網超卡民眾崩潰

2018-03-30 13:04

加州咖啡須標致癌警語 食藥署：持續注意各國作法

2018-03-30 12:50

2台女波蘭登雪山差點凍傷 專家：只因差這些裝備

2018-03-30 12:27

29歲男肝癌末期 新療法讓他存活近5年等換肝

2018-03-30 12:22

竹子湖海芋季今開跑 假日開車停山下有優惠

2018-03-30 12:20

竹子湖海芋季今天登場！上陽明山交管事項看這

2018-03-30 11:40

屏東市25年麵包店 開出發票中千萬元獎

2018-03-30 11:29

服務更便民 移民署服務站每周二四延長到晚上7點

2018-03-30 11:10

靖娟調查：北市不到1成遊戲場標示適合2至6歲孩童

2018-03-30 11:00

曾有陸戰隊員助採收洋蔥險瞎 視力剩0.1國賠170萬

2018-03-30 10:48

採收洋蔥危險又專業 沒做好防護下田恐失明

2018-03-30 10:41

澎湖花火節4月19日登場 最佳地點住宿攻略

2018-03-30 09:58

是雞肉做的嗎？外皮怎能外酥內軟？破解雞塊美味的秘密

2018-03-30 09:55

西濱快最後缺口10公里 估再8年補齊

2018-03-30 09:34

西濱快速公路建逾20年 小科員熬成局長仍未全通

2018-03-30 09:30

阿嬤夠淡定 孫子一夕變百萬粉絲網紅

2018-03-30 08:50

彭啟明：清明連假後半段變冷 但寒流不大可能

2018-03-30 07:19

把握好天氣！ 吳德榮：下周五變天

2018-03-30 06:58

大氣擴散不佳 高屏注意紅害

2018-03-30 04:59

今有短暫雨 清明連假低溫下探13度

2018-03-30 04:59

查無汙染源 戴奧辛蛋案簽結

2018-03-30 00:59

清明台鐵東線 限量站票八折

2018-03-30 00:59

農民職災保險 最快十月試辦

2018-03-30 00:59

解醫病爭議 賴揆推醫療事故法草案

2018-03-30 00:59

非聽不可／聽講座救癌病低落食欲

2018-03-30 00:15

健康你我他／養生便當 守護我的胃

2018-03-30 00:15

心臟蠶豆大／兩種心臟病 1948克嬰兒開刀

2018-03-30 00:15
看更多

熱門文章

新婚後婆婆哭窮要娘家拿錢投資 老公嘆：臉被丟光

2018-03-29 21:16

今有短暫雨 清明連假低溫下探13度

2018-03-30 04:59

告急！台社區兩抗生素漸失效 新型抗藥基因出現

2018-03-29 22:10

搶台灣虎航0元機票 官網超卡民眾崩潰

2018-03-30 13:04

家家有本戶口名簿 你知道它曾這樣好用？

2018-03-30 15:28

面試站門口3分鐘沒人理 男罵櫃台小姐…網友神打臉

2018-03-29 22:59

10點開搶！台灣虎航20條航線 「0元機票」隨機出沒

2018-03-29 23:08

把握好天氣！ 吳德榮：下周五變天

2018-03-30 06:58

2台女波蘭登雪山差點凍傷 專家：只因差這些裝備

2018-03-30 12:27

崔智友脫單了 歐膩的時尚就是風衣控

2018-03-29 17:53

【小孟塔羅】未來三個月哪方面會步步高升？

2018-03-30 09:34

彭啟明：清明連假後半段變冷 但寒流不大可能

2018-03-30 07:19

影／驚險！非洲獵豹闖入車後座 男子不敢亂動

2018-03-30 11:56

臨終難題／也想與子偕老

2018-03-30 06:00

加州咖啡須標致癌警語 食藥署：持續注意各國作法

2018-03-30 12:50

西濱快速公路建逾20年 小科員熬成局長仍未全通

2018-03-30 09:30

咖啡加上致癌警語？ 台灣不跟進加州作法

2018-03-30 15:27

曾有陸戰隊員助採收洋蔥險瞎 視力剩0.1國賠170萬

2018-03-30 10:48

西濱快最後缺口10公里 估再8年補齊

2018-03-30 09:34

童言童語／爺爺的壓歲錢

2018-03-30 06:00

是雞肉做的嗎？外皮怎能外酥內軟？破解雞塊美味的秘密

2018-03-30 09:55

今日星座運勢／牡羊 天空藍幸運 思考新計畫

2018-03-30 00:00

人帥英語好沒專業要做啥？ 網友神回：新宿男公關

2018-03-30 15:35

家庭／【我愛一個人煮-6】清脆鮮香潤餅捲

2018-03-30 06:00

解醫病爭議 賴揆推醫療事故法草案

2018-03-30 00:59

婚後為省錢住進夫家？ 網勸退：寧用金錢換自由

2018-03-30 16:15

29歲男肝癌末期 新療法讓他存活近5年等換肝

2018-03-30 12:22

清明節加班 勞部：雇主應給雙倍工資

2018-03-29 17:44

採收洋蔥危險又專業 沒做好防護下田恐失明

2018-03-30 10:41

竹子湖海芋季今天登場！上陽明山交管事項看這

2018-03-30 11:40

Jo Malone復刻最受歡迎花香　櫻花、梅花回歸

2018-03-29 19:19

西濱苗境內最後一哩路 通霄段目標端午節前貫通

2018-03-30 13:34

台南超夯蜷尾家霜淇淋在7-11！限量蛋捲冰將開賣

2018-03-30 14:43

烏坵廚婦返台就醫 被1通電話解雇

2018-03-30 00:15

BIYAN和Blumarine 刺繡洋裝帶妳墜入花叢間

2018-03-29 20:12

「衛生紙之亂」都輸它 線上遊戲申訴案歷年最高

2018-03-30 11:45

機械手臂做咖啡給你喝！全家科技概念店 讓超商變好玩

2018-03-29 18:05

影／四成「球球兒」被迫選邊站 婦團籲離婚父母合作

2018-03-30 11:12

澎湖花火節4月19日登場 最佳地點住宿攻略

2018-03-30 09:58

蛋汁加鹽產生有毒氯？ 營養專家解謎

2018-03-30 15:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top