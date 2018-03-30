清明掃墓不塞車 新北交通懶人包告訴你

2018-03-30 14:23 中央社 新北30日電



清明節連假將至，預估新北市各墓區將湧現大批人潮與龐大交通量，市府規劃41條掃墓專車路線供民眾選擇，可利用「清明連假交通懶人包」手機版網頁查詢。

清明節連假將至，預估新北市各墓區將湧現大批人潮與龐大交通量。 本報系資料照／記者楊萬雲攝影 分享 facebook

金山區長陳國欽今天表示，金山區不但墓區多，也是北部重要觀光區，停車空間一位難求，清明時節將於4月1日、4日、5日，協調公墓及納骨塔週邊的金山青年活動中心開放掃墓民眾免費停車，協調金山分局開放磺港路及磺清路兩側，供掃墓民眾暫停車輛。

陳國欽表示，民間私立墓園也配合提供接駁專車服務，掃墓民眾可利用接駁車專線電話查詢，金山安樂園：(02)2498-5900，蓬萊陵園：(02)2498-2570，請民眾掃墓期間多利用公共運輸工具及掃墓接駁專車。

陳國欽提醒，在公墓週邊設立2處服務站提供多項服務，包括免費提供瓶裝水、手套、面紙，並提供出借鐮刀、密封式提水袋及掃把掃帚組。福緣納骨堂請法鼓山法師誦經、禮懺，但不開放焚燒金、銀紙錢，以節能減碳政策，維護空氣品質。

民政局長江俊霆表示，為減輕民眾掃墓負擔，同時提高墓區行走安全，除已禁葬多年或無聯外道路，及山區無法進入的公墓外，各墓區全面除草且不噴農藥和除草劑，純靠手工與割草機，維護生態環境。

市政府交通局今天表示，預估清明連續假期間掃墓易壅塞路段分別為淡水北新路（往三芝方向）、五股成泰路與孝義路、中和興南路（往烘爐地方向）、土城青雲路接石門路、台2線（金山萬里）等10大路段。交通懶人包手機網頁可以查詢墓區、市區道路及各大風景區易壅塞路段及時段資料。

交通局表示，市區公車配合轉乘優惠，自4月3日0時起到4月8日24時止（共6天），民眾以電子票證搭乘台鐵或特定國道客運後，10小時內單向轉乘市區公車，可享有1段票免費。每天轉乘優惠次數不限但每次優惠須搭配搭乘1趟台鐵或國道客運路線。

交通局說，清明連續假期將於國道1號南下新北市三重至林口間各匝道、國道3號南下新北市新店至鶯歌間各匝道，及國道5號南北向入口實施高乘載管制。提醒未達3人的小客車，管制時段改走替代道路。