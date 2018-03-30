親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

清明掃墓不塞車 新北交通懶人包告訴你

2018-03-30 14:23中央社 新北30日電

清明節連假將至，預估新北市各墓區將湧現大批人潮與龐大交通量，市府規劃41條掃墓專車路線供民眾選擇，可利用「清明連假交通懶人包」手機版網頁查詢。

清明節連假將至，預估新北市各墓區將湧現大批人潮與龐大交通量。 本報系資料照／記者...
清明節連假將至，預估新北市各墓區將湧現大批人潮與龐大交通量。 本報系資料照／記者楊萬雲攝影
分享

金山區長陳國欽今天表示，金山區不但墓區多，也是北部重要觀光區，停車空間一位難求，清明時節將於4月1日、4日、5日，協調公墓及納骨塔週邊的金山青年活動中心開放掃墓民眾免費停車，協調金山分局開放磺港路及磺清路兩側，供掃墓民眾暫停車輛。

陳國欽表示，民間私立墓園也配合提供接駁專車服務，掃墓民眾可利用接駁車專線電話查詢，金山安樂園：(02)2498-5900，蓬萊陵園：(02)2498-2570，請民眾掃墓期間多利用公共運輸工具及掃墓接駁專車。

陳國欽提醒，在公墓週邊設立2處服務站提供多項服務，包括免費提供瓶裝水、手套、面紙，並提供出借鐮刀、密封式提水袋及掃把掃帚組。福緣納骨堂請法鼓山法師誦經、禮懺，但不開放焚燒金、銀紙錢，以節能減碳政策，維護空氣品質。

民政局長江俊霆表示，為減輕民眾掃墓負擔，同時提高墓區行走安全，除已禁葬多年或無聯外道路，及山區無法進入的公墓外，各墓區全面除草且不噴農藥和除草劑，純靠手工與割草機，維護生態環境。

市政府交通局今天表示，預估清明連續假期間掃墓易壅塞路段分別為淡水北新路（往三芝方向）、五股成泰路與孝義路、中和興南路（往烘爐地方向）、土城青雲路接石門路、台2線（金山萬里）等10大路段。交通懶人包手機網頁可以查詢墓區、市區道路及各大風景區易壅塞路段及時段資料。

交通局表示，市區公車配合轉乘優惠，自4月3日0時起到4月8日24時止（共6天），民眾以電子票證搭乘台鐵或特定國道客運後，10小時內單向轉乘市區公車，可享有1段票免費。每天轉乘優惠次數不限但每次優惠須搭配搭乘1趟台鐵或國道客運路線。

交通局說，清明連續假期將於國道1號南下新北市三重至林口間各匝道、國道3號南下新北市新店至鶯歌間各匝道，及國道5號南北向入口實施高乘載管制。提醒未達3人的小客車，管制時段改走替代道路。

國道客運金山

相關新聞

2台女波蘭登雪山差點凍傷 專家：只因差這些裝備

2018-03-30 12:27

加州咖啡須標致癌警語 食藥署：持續注意各國作法

2018-03-30 12:50

搶台灣虎航0元機票 官網超卡民眾崩潰

2018-03-30 13:04

曾有陸戰隊員助採收洋蔥險瞎 視力剩0.1國賠170萬

2018-03-30 10:48

竹子湖海芋季今天登場！上陽明山交管事項看這

2018-03-30 11:40

家家有本戶口名簿 你知道它曾這樣好用？

2018-03-30 15:28

是雞肉做的嗎？外皮怎能外酥內軟？破解雞塊美味的秘密

2018-03-30 09:55

300元活3週？台灣青年收入終生低於上個世代！

2018-03-30 08:48

蛋汁加鹽產生有毒氯？ 營養專家解謎

2018-03-30 15:28

咖啡加上致癌警語？ 台灣不跟進加州作法

2018-03-30 15:27

台南超夯蜷尾家霜淇淋在7-11！限量蛋捲冰將開賣

2018-03-30 14:43

全台最大紙迷宮在宜蘭 兒童節免費玩

2018-03-30 14:23

西濱苗境內最後一哩路 通霄段目標端午節前貫通

2018-03-30 13:34

童鞋選購小心！ 2款塑化劑超標 已要求下架改善

2018-03-30 13:31

29歲男肝癌末期 新療法讓他存活近5年等換肝

2018-03-30 12:22

竹子湖海芋季今開跑 假日開車停山下有優惠

2018-03-30 12:20

屏東市25年麵包店 開出發票中千萬元獎

2018-03-30 11:29

服務更便民 移民署服務站每周二四延長到晚上7點

2018-03-30 11:10

靖娟調查：北市不到1成遊戲場標示適合2至6歲孩童

2018-03-30 11:00

採收洋蔥危險又專業 沒做好防護下田恐失明

2018-03-30 10:41

澎湖花火節4月19日登場 最佳地點住宿攻略

2018-03-30 09:58

西濱快最後缺口10公里 估再8年補齊

2018-03-30 09:34

西濱快速公路建逾20年 小科員熬成局長仍未全通

2018-03-30 09:30

阿嬤夠淡定 孫子一夕變百萬粉絲網紅

2018-03-30 08:50

彭啟明：清明連假後半段變冷 但寒流不大可能

2018-03-30 07:19

把握好天氣！ 吳德榮：下周五變天

2018-03-30 06:58

大氣擴散不佳 高屏注意紅害

2018-03-30 04:59

今有短暫雨 清明連假低溫下探13度

2018-03-30 04:59

查無汙染源 戴奧辛蛋案簽結

2018-03-30 00:59

清明台鐵東線 限量站票八折

2018-03-30 00:59

農民職災保險 最快十月試辦

2018-03-30 00:59

解醫病爭議 賴揆推醫療事故法草案

2018-03-30 00:59

非聽不可／聽講座救癌病低落食欲

2018-03-30 00:15

健康你我他／養生便當 守護我的胃

2018-03-30 00:15

心臟蠶豆大／兩種心臟病 1948克嬰兒開刀

2018-03-30 00:15

吃年夜飯睡著…慢性疲勞症候群上身

2018-03-30 00:15

疑諾羅病毒群聚感染 海星7學童就醫

2018-03-29 23:24

先調解？醫勞盟：醫師可能少上法庭 但仍難避免醫糾

2018-03-29 22:26

告急！台社區兩抗生素漸失效 新型抗藥基因出現

2018-03-29 22:10
看更多

熱門文章

新婚後婆婆哭窮要娘家拿錢投資 老公嘆：臉被丟光

2018-03-29 21:16

3月31日補班小確幸！星巴克、COLD STONE買一送一

2018-03-29 15:47

今有短暫雨 清明連假低溫下探13度

2018-03-30 04:59

告急！台社區兩抗生素漸失效 新型抗藥基因出現

2018-03-29 22:10

面試站門口3分鐘沒人理 男罵櫃台小姐…網友神打臉

2018-03-29 22:59

10點開搶！台灣虎航20條航線 「0元機票」隨機出沒

2018-03-29 23:08

把握好天氣！ 吳德榮：下周五變天

2018-03-30 06:58

搶台灣虎航0元機票 官網超卡民眾崩潰

2018-03-30 13:04

2台女波蘭登雪山差點凍傷 專家：只因差這些裝備

2018-03-30 12:27

崔智友脫單了 歐膩的時尚就是風衣控

2018-03-29 17:53

彭啟明：清明連假後半段變冷 但寒流不大可能

2018-03-30 07:19

影／驚險！非洲獵豹闖入車後座 男子不敢亂動

2018-03-30 11:56

【小孟塔羅】未來三個月哪方面會步步高升？

2018-03-30 09:34

臨終難題／也想與子偕老

2018-03-30 06:00

加州咖啡須標致癌警語 食藥署：持續注意各國作法

2018-03-30 12:50

西濱快速公路建逾20年 小科員熬成局長仍未全通

2018-03-30 09:30

曾有陸戰隊員助採收洋蔥險瞎 視力剩0.1國賠170萬

2018-03-30 10:48

西濱快最後缺口10公里 估再8年補齊

2018-03-30 09:34

童言童語／爺爺的壓歲錢

2018-03-30 06:00

青年節沒放假小確辛沒了！勞公聯號召全民討回來

2018-03-29 16:34

今日星座運勢／牡羊 天空藍幸運 思考新計畫

2018-03-30 00:00

是雞肉做的嗎？外皮怎能外酥內軟？破解雞塊美味的秘密

2018-03-30 09:55

家庭／【我愛一個人煮-6】清脆鮮香潤餅捲

2018-03-30 06:00

解醫病爭議 賴揆推醫療事故法草案

2018-03-30 00:59

29歲男肝癌末期 新療法讓他存活近5年等換肝

2018-03-30 12:22

清明節加班 勞部：雇主應給雙倍工資

2018-03-29 17:44

採收洋蔥危險又專業 沒做好防護下田恐失明

2018-03-30 10:41

竹子湖海芋季今天登場！上陽明山交管事項看這

2018-03-30 11:40

肉鬆火腿加工肉會致癌 家長易輕忽

2018-03-29 16:47

Jo Malone復刻最受歡迎花香　櫻花、梅花回歸

2018-03-29 19:19

機械手臂做咖啡給你喝！全家科技概念店 讓超商變好玩

2018-03-29 18:05

西濱苗境內最後一哩路 通霄段目標端午節前貫通

2018-03-30 13:34

「衛生紙之亂」都輸它 線上遊戲申訴案歷年最高

2018-03-30 11:45

影／四成「球球兒」被迫選邊站 婦團籲離婚父母合作

2018-03-30 11:12

烏坵廚婦返台就醫 被1通電話解雇

2018-03-30 00:15

澎湖花火節4月19日登場 最佳地點住宿攻略

2018-03-30 09:58

BIYAN和Blumarine 刺繡洋裝帶妳墜入花叢間

2018-03-29 20:12

全家「科技概念店」亮相 導入機器人、機器手臂

2018-03-29 18:06

兒童節父母必看！12星座孩子最適合的連假活動

2018-03-30 10:40

大同100週年特展 經典商品 限定大同寶寶 一次看個夠！

2018-03-29 18:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top