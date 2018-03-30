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童鞋選購小心！ 2款塑化劑超標 已要求下架改善

2018-03-30 13:31中央社 台北30日電

經濟部標準檢驗局今天公布民國106年下半年抽檢童鞋結果，2款於花蓮縣販售的童鞋塑化劑超標，已要求下架限期改善；標檢局呼籲民眾選購時注意外觀品質。

標檢局發布新聞稿表示，106年下半年於鞋店、大賣場等通路隨機購買20件童鞋商品，有2件塑化劑超標，6件不符合「鞋類商品標示基準」規定。

標檢局說，這次童鞋依國家標準CNS 15503「兒童用品一般安全要求」執行「8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑（DEP、DMP、DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP及DNOP）」及「8種重金屬（銻、砷、鋇、鎘、鉻、鉛、汞、硒）」安全要求檢測。

據標檢局提供資料，花蓮兆美百貨行陳售的2款童鞋塑化劑含量超過國家標準0.1%（重量比）限量值要求，兩款分別檢出值為20.33%及0.77%。

標檢局表示，依消費者保護法規定，已通知銷售者辦理下架，並請製造商、進口商回收改善；屆期不改正，將處新台幣6萬元以上150萬元以下罰鍰，並得按次處罰；後續會再確認廠商改善情況。

標檢局說，塑化劑屬環境荷爾蒙，恐干擾內分泌系統功能，兒童用品商品是否含有不符規定的塑化劑是標檢局近年監督查核重點；不合格率近3年已從30%下降到10%。

標檢局表示，民眾選購時應注意外觀斑點、污漬等，可能代表品質有問題，而標檢局每年也都會抽檢。

2款於花蓮縣販售的童鞋塑化劑超標，已要求下架限期改善。（僅示意圖，非文中童鞋） ...
2款於花蓮縣販售的童鞋塑化劑超標，已要求下架限期改善。（僅示意圖，非文中童鞋） 示意圖／ingimage
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