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西濱苗境內最後一哩路 通霄段目標端午節前貫通

2018-03-30 13:34中央社 苗栗縣30日電

台61線西濱快速公路在苗栗縣境內僅剩通霄路段尚未貫通，車流須借道省道台1線轉接，公路總局闢建「白沙屯至南通灣段新建工程」，目標今年端午節前通車。

台61線西濱快速公路在苗栗縣境內僅剩通霄路段尚未貫通，車流須借道省道台1線轉接，...
台61線西濱快速公路在苗栗縣境內僅剩通霄路段尚未貫通，車流須借道省道台1線轉接，公路總局闢建「白沙屯至南通灣段新建工程」，6月端午節前可望通車。此為示意圖。（公路總局西濱公路第四工務段提供） 中央社
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台61線西濱公路是縱貫台灣西部沿海的省道快速公路，北起新北市、南至台南，在苗栗縣境內僅剩通霄鎮白沙屯段到南通灣路段尚未貫通，用路人必須從白沙屯匝道下，「借道」省道台1線行駛，再從通灣匝道回西濱公路繼續南下，交通不便且浪費時間。

經地方各界積極爭取，行政院在民國98年核定「白沙屯至南通灣段新建工程」串起西濱在苗栗縣內「最後一哩路」，由交通部公路總局編列預算執行，總經費約新台幣55億元。

工程北起白沙屯省道台1線與西濱交會口，南至已完工通車之西濱快速公路通霄聯絡道，全長約9.5公里，沿線設置白沙屯、新埔、通霄3處交流道，自民國103年2月開工，目前工程進度已逾99%，6月端午節前可望通車。

公路總局西部濱海公路北區臨時工程處第四工務段段長陳宗楷告訴中央社記者，新建工程原計畫在去年度完工，受一例一休工時調整、店子窩遺址挖掘搶救以及地方陳情增設新埔地區跨越橋及側車道延伸工程等因素影響，均導致工期增加，經施工團隊全力趕工，目標6月完工並完成3階段履勘，端午節前開放通車「應該沒有問題」。

陳宗楷指出，白沙屯段到南通灣路段採綠色工法施工，工程內容包括主線及匝道高架橋、路堤、路塹、明挖覆蓋隧道等設計，其中在內島里跨越苗31-1鄉道處，因應當地山谷地形高低落差大，且山景優美，採用鳥類飛行意象及結合結構力學，設置Y型橋墩景觀橋。

陳宗楷說，此路段完工通車後，西濱苗栗路段將整體連貫，有效串聯高、快速公路交通路網，節省行車時間10至15分鐘，同時紓解台1線重車車流，提升地區道路安全性。

通霄鎮白東巡守隊長陳清榮指出，以往西濱通霄路段須「借道」台1線，車速無法達到快速公路效益，白沙屯媽祖進香期間也易壅塞回堵，增加事故風險，新建工程對沿海地方交通便利帶來助益；此外，西濱是台灣西部最貼近海岸線的快速道路，部分路段看得到濱海夕陽美景，景緻隨季節變化，令人心曠神怡。

台61線西濱快速公路「白沙屯至南通灣段新建工程」目標今年端午節前通車，其中在內島...
台61線西濱快速公路「白沙屯至南通灣段新建工程」目標今年端午節前通車，其中在內島里跨越苗31-1鄉道處，因應當地山谷地形高低落差大，且山景優美，採用鳥類飛行意象及結合結構力學，設置Y型橋墩景觀橋。（公路總局西濱公路第四工務段提供）中央社
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白沙屯媽祖端午節西濱快速公路

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