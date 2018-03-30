2台女波蘭登雪山差點凍傷 只因差這些裝備

2018-03-30 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王彩鸝 ╱即時報導



２名台灣女子穿著一般運動鞋在波蘭登山差點凍壞，驚動直升機前往救援。登山專家表示，國人出國健行登山風氣日盛，到陌生環境爬山，裝備更要齊全，雪地登山，硬底登山鞋套6爪以上冰爪是最基本的裝備。 到陌生環境爬山，裝備更要齊全，雪地登山，硬底登山鞋套六爪以上冰爪是最基本的裝備。記者邱德祥／攝影 分享 facebook

桃園山岳協會前理事長溫國雄說，就如同打籃球不宜穿慢跑鞋，爬山也不適合穿一般運動鞋，因為保護力不夠。登山鞋有軟底和硬底兩種，一般郊山和越野健行可以穿軟底登山鞋；若一天走8小時以上就要穿硬底，但冬天爬山不論時間長短，沒有第二個選擇，只能穿硬底鞋，尤其是雪地爬山還要套上冰爪，冰爪要套在硬底登山鞋底，才會牢靠不輕易鬆脫。

冰爪的選擇也要有專業常識。溫國雄說，4爪的冰爪只適合旅遊時穿，爬山用的冰爪至少要6爪，但10爪、12爪更能含蓋鞋子所有固定點，才是標準的安全配備。

除了登山鞋、冰爪之外，雪地登山保暖至為重要。溫國雄建議採4層式洋蔥式穿著，最內層(第1層)穿排汗衣；第2層穿刷毛衣，若是刷毛加彈性材質更佳，因兼具保暖、透氣、抗風；第3層穿羽絨衣或刷毛保暖外套或科技纖維；第4層穿防雨防風衣。有這4層保護，在零下10℃爬山沒問題。