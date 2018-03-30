29歲男肝癌末期 新療法讓他存活近5年等換肝

2018-03-30 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



奇美醫學中心放射腫瘤科主治醫師郭珍妮今天表示，該院以電腦刀加標靶藥治療肝癌合併門靜脈腫瘤血栓病人成果豐碩，有效反應達到77.7%及一年存活率55.6%，已陸續發表在國內外學術年會。

奇美醫學中心放射腫瘤科主治醫師郭珍妮今天發表肝癌末期以電腦刀治療後再給予標靶藥治療效果良好。記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

郭珍妮以29歲黃姓男子為例，出生時由母體垂直感染為B型帶原者，大學畢業當兵體檢發現嚴重肝硬化，且已是肝癌末期，肝腫瘤有2.5公分，且侵入血管中，有再擴散之虞，不適合換肝，唯一兄長也是B型帶原無法捐肝，一般B型帶原者造成的肝硬化好發在40歲，黃男20多歲就肝癌，家人不願放棄，約4年前找到奇美醫換肝小組，但評估後無法換肝。

郭珍妮說，醫療團隊後來以電腦刀治療後再給予標靶藥，4年多來黃男沒有再復發，若經過5年存活情況良好，換肝小組評估後或許有機會換肝，黃男從大學畢業至今都在抗癌，換肝是唯一機會，生活才能重回軌道，黃男也很幸運，電腦刀與標靶藥治療評估後均由健保給付，否則也難以付負沈重的醫療費支出（電腦刀30萬元，標靶藥一個月要10多萬元）。

奇美醫學中心統計，電腦刀中心從2008年11月引進第四代含機械手臂電腦刀，迄今已治療250例的肝腫瘤，其中有58例為肝癌合併門靜脈腫瘤血栓，22例經電腦刀治療後再給予標靶藥，另36例只接受電腦刀治療，兩組治療方式都分別達到77.7%與75%的治療有效反應。

若電腦刀治療後再給予標靶藥，中位生存率為12.5個月，一年存活率達55.6%，第二年存活率為17.7%，效果相當良好，而且大多數病人的副作用輕微；但使用電腦刀治療肝癌須先經過肝癌團隊醫師的專業評估，一般肝功能太差、身體狀況太差或腫瘤過大造成正常肝臟容量不足者都不適合電腦刀治療。

肝癌有「台灣國病」之稱，死亡率位居台灣十大癌症死因的第二位，僅次於肺癌；肝癌好發地區又集中在中南部，以雲嘉南地區最多。早期肝癌並無明顯症狀，如出現腹痛、腹脹、沒有食欲、體重迅速下降及不明原因發燒等的症狀時，大多已是晚期，牛前晚期肝癌仍然佔整體肝癌的三至四成。

郭珍妮說，肝癌細胞侵犯至血管或造成門靜脈腫瘤血栓為最常見的晚期肝癌病灶，大部分病人是無法只靠開刀切除治療，目前認為標靶藥合併其它治療方式可達到更好的療效。