竹子湖海芋季今開跑 假日開車停山下有優惠

2018-03-30 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市陽明山「竹子湖海芋季」今天正式開始，將舉辦至4月29日為止，4月每周六、日與清明節連假期間共12天於竹子湖周邊及仰德大道將有交管。圖／交通警察大隊提供 分享 facebook 北市陽明山「竹子湖海芋季」今天正式開始，將舉辦至4月29日為止，因應假日大量人、車潮上山賞花，4月每周六、日與清明節連假期間共12天，警方將在竹子湖周邊道路與仰德大道啟動交通管制，並加強車流疏導及違規停車取締、拖吊。

4月1、4、5、6、7、8、14、15、21、22、28及29日，竹子湖周邊的竹子湖路從早上9時到晚上6時視車流量增加實施管制，屆時往北過湖田橋車流將禁止右轉，只能左轉行經海芋大道，才能到頂湖地區，竹子湖路將變成單向順時鐘方向通行，竹子湖北側頂湖區段也將變單向通行、禁止迴轉。

至於「仰德大道與至誠路口」及「至善路2段1巷口」也將從上午8時到下午3時管制往北上山車流，一般車輛必須持通行證才能通行；下午2時到6時，警方則會視車流量，於仰德大道下山管制點「陽明路與中橫街口」、「格致路與凱旋路口」啟動彈性管制。

交通局表示，為鼓勵民眾多利用公車上山賞花，百齡高中及福林公園地下停車場提供轉乘公車上山的民眾，當日當次停車前3小時免費優惠，但進停車場需抽停車票卡才可享優惠。