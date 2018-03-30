戲劇治療打通失智者任督二脈

2018-03-30 12:01 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



台灣失智症協會在震旦集團贊助下，於2017年設立全台首創Young記憶會館，這是專屬年輕型失智者的服務。記憶會館於上午(30日)舉辦一周年記者會，理事長賴德仁表示，推估全台年輕型失智者約有1.2萬人，一年來會館服務62個年輕型失智者家庭，為了展現年輕失智者之能力，幫助他們重拾自信、發揮最大功能，協會也開辦了全台第一家年輕型失智者咖啡館 – Young咖啡坊！

戲劇治療師黃暐筑表示，這是全台首次運用戲劇治療於年輕型失智者服務，希望可以透過戲劇創作，重拾孩子般的玩心，讓原本在生活中遭遇許多困難但依然充滿活力的年輕型失智者，不受任何評價地被看見、被傾聽。黃暐筑指出，失智者是有感覺、仍有想像力的，雖然失智者在表達上較困難，但家人及朋友多些鼓勵及耐心，少些責備與不耐煩，失智者在接納與放鬆的氛圍下，將展現更好的功能，而且更快樂。