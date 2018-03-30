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律師：教部逾期不聘任管中閔為台大校長 違反大學法

2018-03-30 11:58聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

台大校長當選人管中閔至今仍未上任，律師張冀明今天受訪時表示，依管中閔的事件，教育部在實施聘任的動作，都必須遵守大學法的發聘期限，時間內就應該聘任管中閔，教育部有積極聘任的義務。更何況，遴選委員會組織包括教育部官員，因此從立法精神來看，大學法授與教育部為主管機關，同時給予權利和義務，而義務就是，必須依法在上任校長任期屆滿10個月前或因故出缺後2個月內完成發聘。

台大今年1月初選出校長當選人管中閔，卻因擔任獨董、論文、到對岸大學兼職等爭議，迄...
台大今年1月初選出校長當選人管中閔，卻因擔任獨董、論文、到對岸大學兼職等爭議，迄今仍未上任。 聯合報系資料照
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動用刑事偵查，是否足以影響教育部發聘？張冀明說，教育部沒有刑事調查的權利，刑法是無罪推定原則，更何況現在檢察官是因為民眾檢舉才開始啟動偵查，因此，教育部根本就沒有因為刑事偵查而延宕大學法的義務。

此外，張冀明說，依法，必須要一審判決確定或一審判決有罪，才會影響任職，任職的人都有這樣子的權利保護，更何況管中閔又沒有被起訴或判決確定，如果因此違背大學法精神，是沒有道理的。

大學法第9條第1項規定，公立大學校長之產生，應於現任校長任期屆滿10個月前或因故出缺後2個月內，由學校組成校長遴選委員會，經公開徵求程序遴選出校長後，由教育部聘任之；大學法第9條第3項規定，私立大學校長由董事會組織校長遴選委員會遴選，經董事會圈選，報請教育部核准聘任之。

也就是說，教育部對私立大學的新校長有核准權，對公立大學的新校長没有核准權，必須予以聘任。

張冀明表示，大學法第9條第1項之所以規定要在現任校長任期屆滿10個月前組成遴選委員會，理由顯然是要國立大學利用這10個月期間完成「經公開徵求程序遴選出校長後，由教育部聘任之」的工作，使新校長在前校長任期屆滿後立刻可以上任，「没有空窗期」，不耽誤校務運作。

張冀明指出，依據相同的道理，在校長「因故出缺」的時候，由於是臨時情況，無法預做準備，空窗期不可免，但為了降低没有校長的損害，學校也應該在校長因故出缺後2個月內組成遴選委員會，然後用最多不超過10個月的時間完成上述「經公開徵求程序遴選出校長後，由教育部聘任之」的工作，這10個月的時間是大學法明文規定的期間，不可以逾期。他舉例，就像醫師緊急急診，處理的動作不可能像每天門診一樣。

台大前校長楊泮池於106年3月18日表明不續任，任期於106年6月21日期滿，6月22日起由代理校長暫代。這應該屬於因故出缺與任期屆滿兩種情形的結合，依據大學法第9條第1項規定的精神，學校在106年3月18日就知道楊泮池即將在6月21日卸任且不續任，此時就應該在知悉後的2個月內（106年5月18日前）組成校長遴選委員會，並且在最遲10個月內（107年3月18日前）完成「經公開徵求程序遴選出校長後，由教育部聘任之」的工作。

管中閔的律師義務團表示，遴選委員會在107年1月5日選出新校長，台大在1月10日報請教育部予以聘任。只花了6個月時間，但教育部至今對新校長不予以聘任，上述的10個月時間在107年3月18日屆滿。換言之，教育部最多只能拖到3月18日，否則就逾越大學法第9條第1項所規定的最後期間。

此外，教育部在107年1月10日收到台大的申請後，隨時可以聘任新校長，但違法不加以聘任，至今已經超過了3月18日的最後期限，使台大2個多月没有校長，不但構成公務員怠於執行職務的國家賠償責任，同時也構成刑法第130條的瀆職罪。

教育部台大管中閔

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