腳痛走不動查出動脈阻塞 男子腳趾截肢

2018-03-30 12:26 中央社 台南30日電



台南市一名64歲男子在一次寒流來襲時出現腳趾疼痛發黑狀況，醫師檢查後發現為慢性血管阻塞併急性栓塞。緊急治療後雖控制傷害範圍，但已無法保留發黑壞死的腳趾。

佳里奇美醫院心臟血管內科主治醫師黃柏森今天受訪時表示，這名病患有糖尿病及高血壓病史10多年，且直到5年前才戒菸，大約1年半前開始出現行走後足部痠痛無力等情況，但通常在休息幾分鐘後就可改善。

黃柏森表示，前一段時間寒流來襲時，病患突然左腳一根腳趾疼痛不止，且有發黑情況。到醫院檢查後，發現左大腿鼠蹊部脈搏變弱，判斷是慢性血管阻塞併急性栓塞。

他說，經給予藥物及安排導管檢查治療，病患的疼痛情況改善，發黑的部位沒有持續擴大，成功控制傷害範圍，但已無法保留發黑壞死的腳趾，須截肢處理。

黃柏森指出，腿部動脈血管阻塞其實是常見疾病，卻較少被注意到。有一句知名電視廣告台詞「腳麻了是要怎麼走」，描述的就是動脈阻塞後，行走一段距離後腳部有「痠、麻、痛、無力、痙攣」感覺，這只是早期症狀，嚴重時會足部皮膚蒼白發紫，同時合併持續性疼痛，氣溫越低時症狀越嚴重。

他說，一旦腿部血管阻塞，身體其他血管也很可能有阻塞情況。例如心臟冠狀動脈阻塞，進一步造成心肌梗塞及腦部血管阻塞導致腦中風，民眾平時就應做好保健。