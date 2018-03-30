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爭取到飛安高峰會主辦權 王國材：無關政治但非常不易

2018-03-30 11:50聯合報 記者雷光涵╱即時報導

交通部政務次長兼航發會董事長王國材，今天與美國世界飛安基金會副總裁Mark Millam共同宣布，2019年世界飛安高峰會(International Air Safety Summit)，於明年11月4日至6日在台北市舉辦，並完成簽署。王國材表示，現在台灣要辦國際研討會非常不容易，這次是在民航產業的力量下合力爭取到主辦權。

世界飛安基金會成立於1947年，會員從個人到公司皆有，現會員來自全世界150個國家，台灣包括民航局、飛安會、飛安基金會、華航、長榮和遠東都組織會員。王國材表示，台灣要藉舉辦高峰會表現對飛安努力的成績及650億元的維修能量，提升全世界能見度以外，更要提升我國的航太產業。這是高峰會舉辦70年來首度在台灣舉辦，亞洲的大陸、新加坡、日本也辦過。

王國材指出，明年預期將有來自全球50個國家，350至400位產、官、學界代表與會，高峰會仍以強化飛安為主軸。他說，飛安無國界也是普世價值，爭辦高峰會無關政治，至於M503等航路爭議會不會在今年或明年高峰會提出討論？王國材說，沒有這樣的規畫，兩岸自己解決就好。

世界飛安基金會副總裁Mark Millam表示，世界飛安高峰會每年有數百位國際飛安專家與會交換意見，提出新方向降低日後風險。亞太地區長久以來都是驅動航空業界成長的龍頭，非常適合舉辦2019年世界飛安高峰會，感謝航發會與促成這件美事的航空業界夥伴，期待明年的活動能夠成為航空業界的盛會。

Millam說，去年是商用航空記錄中最安全的一年，全球皆無商用噴射客機乘客死亡事故，非常了不起。但今年還在第一季卻已經發生3起失事死亡事故。飛安的工作永無止盡，沒有最好只有更好。為讓飛安更好，期待一起讓台北舉辦的2019年世界飛安高峰會成為最棒的一屆。

交通部政務次長兼航發會董事長王國材(右)今天與美國世界飛安基金會副總裁Mark ...
交通部政務次長兼航發會董事長王國材(右)今天與美國世界飛安基金會副總裁Mark Millam簽署明年世界飛安高峰會在台北舉行的合約。記者雷光涵/攝影
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交通部政務次長兼航發會董事長王國材在世界飛安高峰會舉辦簽約儀式致詞。圖/航發會提...
交通部政務次長兼航發會董事長王國材在世界飛安高峰會舉辦簽約儀式致詞。圖/航發會提供
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美國世界飛安基金會副總裁Mark Millam在世界飛安高峰會舉辦簽約儀式致詞。...
美國世界飛安基金會副總裁Mark Millam在世界飛安高峰會舉辦簽約儀式致詞。圖/ 航發會提供
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飛安王國材民航局

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