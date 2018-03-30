爭取到飛安高峰會主辦權 王國材：無關政治但非常不易

2018-03-30 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



交通部政務次長兼航發會董事長王國材，今天與美國世界飛安基金會副總裁Mark Millam共同宣布，2019年世界飛安高峰會(International Air Safety Summit)，於明年11月4日至6日在台北市舉辦，並完成簽署。王國材表示，現在台灣要辦國際研討會非常不容易，這次是在民航產業的力量下合力爭取到主辦權。

世界飛安基金會成立於1947年，會員從個人到公司皆有，現會員來自全世界150個國家，台灣包括民航局、飛安會、飛安基金會、華航、長榮和遠東都組織會員。王國材表示，台灣要藉舉辦高峰會表現對飛安努力的成績及650億元的維修能量，提升全世界能見度以外，更要提升我國的航太產業。這是高峰會舉辦70年來首度在台灣舉辦，亞洲的大陸、新加坡、日本也辦過。

王國材指出，明年預期將有來自全球50個國家，350至400位產、官、學界代表與會，高峰會仍以強化飛安為主軸。他說，飛安無國界也是普世價值，爭辦高峰會無關政治，至於M503等航路爭議會不會在今年或明年高峰會提出討論？王國材說，沒有這樣的規畫，兩岸自己解決就好。

世界飛安基金會副總裁Mark Millam表示，世界飛安高峰會每年有數百位國際飛安專家與會交換意見，提出新方向降低日後風險。亞太地區長久以來都是驅動航空業界成長的龍頭，非常適合舉辦2019年世界飛安高峰會，感謝航發會與促成這件美事的航空業界夥伴，期待明年的活動能夠成為航空業界的盛會。