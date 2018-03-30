竹子湖海芋季今天登場！上陽明山交管事項看這

2018-03-30 11:40 中央社 台北30日電



民眾趁著竹子湖海芋季，在海芋田裡拍照留念。聯合報系資料資料照／記者林伯東攝影 分享 facebook 陽明山竹子湖海芋季今天登場，為維護周邊道路交通，警方派員加強疏導車流及取締違停，4月的12天例假日也將實施上、下山的交管措施，請賞花民眾多加留意。

台北市警察局交通警察大隊今天發布新聞稿表示，「2018竹子湖海芋季」於3月30日至4月29日止舉行，由於每年花季都吸引大批賞花人潮，為維護竹子湖地區及周邊道路交通秩序，除派員加強疏導車流，也會加強取締、拖吊違規停車。

海芋季期間的4月例假日將實施交通管制措施，共計有12天，將視陽明山區交通狀況機動調整管制時間及範圍。

交通警察大隊指出，上山管制點為「仰德大道與至誠路口」及「至善路2段1巷口」，管制時間是上午8時至下午3時，但持通行證的自小客（貨）車不在此限。

下山管制點包括「陽明路與中橫街口」及「格致路與凱旋路口」，後者將視仰德大道下山車流狀況進行彈性管制，管制時間為下午2時至晚間6時。

此外，竹子湖地區道路管制則為上午9時至晚間6時，湖田橋往西、經海芋大道至往中正山的岔路口，為順時鐘單行管制；頂湖段採單向通行且禁止迴轉。

交通警察大隊呼籲，由於山區停車空間有限，請民眾儘量搭乘大眾運輸交通工具上山賞花。

竹子湖海芋季登場 賞花期至5月底

陽明山竹子湖海芋季今天登場，賞花期到5月底，台北市產業發展局推出限量明信片、農產品市集等活動，並和杜鵑花季合作，將在4月1日的大安森林公園千人野餐音樂會發送海芋。

產發局在陽明山舉行海芋季記者會，出席的副市長陳景峻致詞時說，竹子湖早期以耕作水稻為主，後改種高冷蔬菜，現以白海芋為主要經濟作物，傳統農園目前已轉型休閒型農園，竹子湖海芋花田生產總面積約12公頃，歡迎民眾到場賞海芋。

產發局規劃海芋季活動至4月29日，賞花期到5月底，並提供假日生態導覽及平日農園體驗等行程。

產發局也和北投區農會共同規劃在竹子湖設置12處打卡點，並與中華郵政合作發售限量首日封、郵戳，還有販售當地農產品市集等活動，為配合杜鵑花季，將在4月1日大安森林公園舉辦的千人野餐音樂會以及14日、15日森林音樂會預計發送共900份海芋。