清明連假出遊 高公局籲小心駕駛

2018-03-30 11:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



交通部高速公路局表示，連續假期間交通量大，一旦發生事故，警方與事故處理人員較難快速抵達現場，除影響事故處理時效，另事故排除後還須等待回堵車陣消化，才能恢復交通順暢，故籲請用路人務必遵守行車規定，小心駕駛。

有鑒於連續假期車流量大，高速公路局與國道公路警察局於假期間均加強巡邏重守，期加速事故處理，又依據「道路交通安全規則」第101條第2項規定：「在同向二車道以上路段，與消防車、救護車、警備車、工程救險車同車道之前車，應即向相鄰車道或路側避讓，相鄰車道之車輛應減速予以禮讓。」，因此維護國道行車安全與順暢，除由兩局合作努力外，更有賴用路人共同配合，用路人如發現救護車輛或事故處理車輛時，請儘速避讓避免影響救援作業時效，也能提早紓解事故所造成的壅塞。

此外，遇有緊急狀況，務必做好相關應變措施，包括儘量滑行至路肩，啟亮危險警告燈，並於車輛後方50-100公尺處樹立車輛故障標誌，若汽車無法滑離車道時，則啟亮危險警告燈並於車輛後方100公尺擺放車輛故障標誌，警示後方來車，再利用高公局免付費電話1968通報交控中心求援，待援期間人員請退至護欄外或其他安全處所。